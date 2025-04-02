Культура

Гендиректор «Мосфильма» посетил экспозицию икон псковского музея

Народный артист России, заслуженный деятель искусств, генеральный директор «Мосфильма», один из ведущих мастеров российского кинематографа Карен Шахназаров посетил масштабную экспозицию псковских икон из собрания Псковского музея-заповедника «Живопись древнего Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Я очень впечатлен музеем, видно, с какой любовью он создан. Видно, что люди, которые его создавали, понимают и любят русское искусство. Очень впечатляет коллекция псковского музея, особенно красивые и глубокие по своему содержанию иконы. Я с огромным удовольствием посмотрел. Рекомендую всем, кто будет в этих краях, обязательно посетить псковский музей», – поделился впечатлениями Карен Шахназаров.

Экскурсию по Поганкиным палатам для почетного гостя провела лично генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Напомним, прямо сейчас в Пскове проходит встреча молодежи с Кареном Шахназаровым.

Смотрите также На творческую встречу с гендиректором Киноконцерна «Мосфильм» приглашают псковичей

Выставка «Живопись древнего Пскова» открылась в обновленном пространстве Поганкиных палат в Пскове 24 декабря.