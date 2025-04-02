Культура

На творческую встречу с гендиректором Киноконцерна «Мосфильм» приглашают псковичей

Творческая встреча с генеральным директором Киноконцерна «Мосфильм», народным артистом РФ, режиссёром Кареном Шахназаровым состоится 9 апреля в псковском Доме молодёжи. Мероприятие пройдет в рамках мастерской «В мире кино и театра» культурно-образовательного кластера «Город мастеров», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото предоставлено Центром кинофестивалей и международных программ

Проект реализуется с апреля 2024 года по июнь 2025 года в Печорах и Пскове, а также в Псковской области Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие в творческой встрече с Кареном Шахназаровым и других мероприятиях мастерской «В мире кино и театра» можно бесплатно, предварительно подав заявку в Дом молодежи (Псков, Конная улица, дом 2).

Начало творческой встречи с режиссером — в 15:00. После нее для молодёжной аудитории будет показан его фильм «Курьер».

В 16:00 там же, в Доме молодёжи, мэтру отечественного кино Карену Шахназарову будут представлены креативные кинопроекты, созданные молодыми кинематографистами Пскова.

В 18:00 в большом зале Псковской областной филармонии состоится показ фильма «Хитровка. Знак четырех».