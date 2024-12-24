Культура

Масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выставка «Живопись древнего мира» открылась в обновленном пространстве Поганкиных палат в Пскове 24 декабря. Это событие стало настоящей культурной сенсацией.

На выставке можно увидеть произведения, выполненные в различных стилях и техниках — от древних икон XIV века до работ современных художников, продолжающих традиции иконописи. Особое внимание уделено многообразию псковской художественной школы, известной своими яркими выразительными чертами.

Подробнее о новой выставке — в фоторепортаже Анны Тягуновой.