Культура

Карен Шахназаров: Думать только об успехе — самый верный путь его не получить

«Я бы посоветовал забыть вообще об успехе. Делай, что тебе нравится. Главное — искренне», — заявил режиссёр Карен Шахназаров на творческой встрече с псковичами 9 апреля. В Доме молодёжи народный артист России больше часа отвечал на вопросы зрителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Один из участников спросил, что нужно делать уже сейчас, чтобы добиться успеха. В ответ Карен Шахназаров посоветовал отказаться от самой этой цели: «Если ты будешь всё время думать об успехе, он может тебя парализовать. Это всё равно, что ходить и думать, как понравиться другим. Ничего не получится. Надо заниматься тем, что тебе интересно, и делать это искренне. Ошибаться можно. А вот без искренности — никак».

Режиссёр рассказал, что никогда не ориентировался на популярность и не рассчитывал на успех заранее: «Когда я снимал "Курьера", мне говорили, что фильм не будет работать. Что это — обычная история про мальчика и девочку, там нет экшена, ничего особенного. А зрители приняли. Потому что это было по-настоящему, про жизнь».

В ходе встречи говорили и о проблемах современной киноиндустрии. Карен Шахназаров признал, что «хорошая картина не всегда может попасть в прокат», а действующая система финансирования неидеальна: «У меня есть представления, как это можно изменить, но это длинный разговор. Надо проводить отдельный семинар».

Встреча прошла в рамках мастерской «В мире кино и театра» культурно-образовательного проекта «Город мастеров», реализуемого Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.