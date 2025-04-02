Культура

«Если не попал в актёра, фильм не спасти»: Карен Шахназаров рассказал псковской молодёжи о работе в кино

Народный артист России, заслуженный деятель искусств, генеральный директор «Мосфильма», один из ведущих мастеров российского кинематографа Карен Шахназаров встретился с псковичами 9 апреля в Доме молодёжи в Пскове. На встрече он рассказал о тонкостях профессии, особое внимание уделив работе с актёрами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если не попал в актёра, то фильм очень трудно спасти, какие бы ухищрения ни предпринимал, — подчеркнул Карен Шахназаров. — Это решающий фактор».

Он отметил, что всегда проводит кинопробы — даже с известными артистами, потому что роль требует точного соответствия.

«Даже большие мастера иногда не подходят. Бывает, что я менял актёра уже во время съёмок — болезненно, но необходимо», — признался режиссёр.

Также при обсуждении фильма «Курьер» Карен Шахназаров объяснил, почему герои не остались вместе.

«Их развела не судьба, а логика их характеров и социального положения. Это история о разности миров, а не о счастливом финале», — пояснил режиссёр.

Также он поделился историей из детства, когда его дед десятки раз пересматривал фильм о Балтийском флоте, надеясь увидеть себя: «Это и есть магия кино — оно может тронуть человека до глубины. Именно это когда-то подтолкнуло меня стать режиссёром».

Встреча прошла в рамках проекта «В мире кино и театра» культурно-образовательного кластера «Город мастеров», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.