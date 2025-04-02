Культура

Карен Шахназаров встретился с псковичами в Доме молодежи

Творческая встреча с режиссёром, генеральным директором Киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым проходит 9 апреля в Доме молодежи в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие стало частью культурно-образовательного кластера «Город мастеров» и проекта «В мире кино и театра», реализуемого Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Во время беседы режиссёр рассказал о своей биографии, творческом пути и взгляде на современное кино.

Он поделился, что родился в советской семье, его отец, участник Великой Отечественной войны, прошёл фронт и закончил службу в Калининграде, а сам Карен Шахназаров окончил ВГИК и начинал как ассистент режиссёра.

Карен Шахназаров также ответил на вопросы участников. Он отметил, что формат диалога для него наиболее важен. В числе тем, затронутых на встрече, были как личные воспоминания, так и оценки современных тенденций в кино.

«Я – советский человек, русский режиссёр. Снял больше 20 картин. Сегодня “Мосфильм” — это и производство, и музей, и место, куда приезжают люди со всей страны. Мы стараемся сохранить атмосферу настоящего кино», - сказал он.

После встречи запланирован показ его фильма «Курьер». По словам режиссёра, картина была снята по его собственной повести, которую недавно переиздали.

Ранее сообщалось, что Карен Шахназаров посетил масштабную экспозицию псковских икон из собрания Псковского музея-заповедника «Живопись древнего Пскова»