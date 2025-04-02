Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с народным хором «Радуга»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга». Хор «Радуга» был создан в 1975 году на заводе тяжелого электросварочного оборудования талантливым музыкантом Михаилом Уником. На эфир пришли художественный руководитель и хормейстер Елена Самедова, а также:
Как получилось, что из работников завода был основан творческий коллектив? Что из себя представляет «Радуга» сегодня? 18 апреля в зале «Дома офицеров» будет концерт «Праздник песни и души». Что ждёт зрителей?
Трансляция завершена