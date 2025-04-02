Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с народным хором «Радуга»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга». Хор «Радуга» был создан в 1975 году на заводе тяжелого электросварочного оборудования талантливым музыкантом Михаилом Уником. На эфир пришли художественный руководитель и хормейстер Елена Самедова, а также:

Маргарита Баринова (староста);

Ирина Егорова;

Евгения Игнатьева;

Надежда Семёнова;

Вера Стражина;

Наталья Филиппова;

Сергей Соколов (баянист).

Как получилось, что из работников завода был основан творческий коллектив? Что из себя представляет «Радуга» сегодня? 18 апреля в зале «Дома офицеров» будет концерт «Праздник песни и души». Что ждёт зрителей?

Трансляция завершена