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Владимир Брадис. Таблицы-бестселлер от ссыльного гимназиста

17.04.2025 11:25|ПсковКомментариев: 0

В урочный час на парте каждого школьника нашей страны оказывается учебное пособие «Четырехзначные математические таблицы». С точностью до четвертого знака после запятой в них приведены значения квадратов и кубов чисел, квадратных корней, логарифмов, прямых и обратных тригонометрических функций. Наличие готовых вычислений значительно упрощает жизнь школьникам уже более века. Издание - настоящий бестселлер, на маркетплейсах можно встретить выпуски уже нынешнего, 2025-го года. Сменяются учебники и целые программы, но «Таблицы Брадиса» - константа ученической жизни. Их автор Владимир Брадис стал героем очередного выпуска проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших большой вклад в развитие страны. Сегодня история про «царские» яблоки, семью педагогов с домработницей и няней, важность благонадежности и верность своим убеждениям.

 

Из гимназистов в академики

Одна брошюра 1962-го года выпуска хранится под стеклом в музее истории школы №1 г. Пскова. Все дело в том, что автор пособия, Владимир Брадис, учился в этой школе — еще до революции, когда она носила название мужской гимназии. В 1962-м году автор «Таблиц Брадиса» в последний раз приезжал в родной город. К тому моменту бывший гимназист уже был академиком, награжденным орденом Ленина, медалью «За доблестный труд» и медалью Константина Ушинского «За заслуги в области педагогических наук». Однако свой путь в науку он начинал в Пскове. Здесь же сделал свой гражданский выбор, навсегда изменивший его жизнь.

Школа №1, где и сегодня за партами сидят ученики, — старейшее учебное заведение не только Пскова, но и всей области, ведущее свою историю с екатерининских времен. Правда, гимназист Брадис окончить полный курс не сумел. Не потому что не хватало интеллектуального ресурса — о, будущий академик учился блестяще, из класса в класс переводился с наградами первой или второй степени, то есть, по нынешним понятиям, был хорошистом, а то и выбивался в отличники, показывая превосходные результаты не только в точных науках. К тому же, отбор в гимназию был строгим, у детей со слабыми способностями было мало шансов занять место за партой. В гимназию поступали по результатам экзаменов в возрасте нынешних пятиклассников, в 10-11 лет. Была возможность пройти годичный приготовительный курс. И пробовать поступить, пока не получится. Например, другой прославленный ученик этой же школы, писатель Вениамин Каверин, сумел выдержать вступительные испытания только с третьего раза.

Смотрите видеофильм о Владимире Брадисе, снятый «ПЛТ-ТВ» в цикле «Разговоры о важных».

После поступления учиться предстояло восемь лет. Да и у тех, кто не успевал, была возможность дважды повторно пройти годичный курс. Правда, бывали исключения. Герман Альбрехт, один из основоположников протезирования в Российской империи и СССР, трижды оставался на второй год. Из-за плохого материального положения семьи мальчик часто болел, пропускал занятия, о причинах пропусков администрация гимназии знала, вот и шла навстречу.

Будущее с гарантией

В семье Брадисов до поры не было материальных проблем. Родители, Модест Васильевич и Елизавета Васильевна, работали учителями, а в семье за десять лет родилось шестеро детей. Владимир был старшим, на свет появился в декабре 1890-го года. Младшая из его сестер, Елизавета, тоже пошла в науку, она стала видным геоботаником, доктором наук, изучала связь почв с растениями. В частности, исследовала торфяные болота Башкирии и выполнила геоботаническое районирование Украинской ССР.

В Пскове семья Брадисов жила по месту работы родителей в Александровском Петрово-Посадском училище, располагавшемся на современной улице Льва Толстого в районе нынешней девятой школы. Приставку «Александровское» учебное заведение получило в 1868 году «в память спасения жизни Государя Императора 4 апреля 1866 года». Революционно настроенная молодежь устроила настоящую охоту на Александра II Освободителя, избавившего страну от крепостного права (и в 1881 году бомбисты сумели достичь цели, подорвав-таки карету царя). Александровской в 1913 году стала и мужская гимназия, к 100-летию Дома Романовых и в честь Александра I, при котором из России прогнали армию Наполеона.

Мужская гимназия - современная школа №1 в Пскове.

Несмотря на то, что в обоих заведениях учились подростки, разница между двумя «александринками» была колоссальной. В гимназии училась будущая элита страны: интеллектуальный ценз при поступлении, высокая плата за обучение, серьезная учебная программа – и право со свидетельством об окончании гимназии без экзаменов поступить в любое высшее учебное заведение страны. То есть окончание гимназии почти гарантировало успешное будущее в существующей системе. Гимназистов строго приучали к дисциплине, этому способствовало ношение формы и наличие в гимназии карцера и, по неподтвержденным слухам, комнаты для порки – в ту пору считалось, что ум подростка расположен на его спине.

В училище ко взрослой жизни готовились подростки из семей попроще. Мальчиков сюда принимали с 14 лет. Вместе с общеобразовательными предметами – арифметикой, черчением, русским языком, пением, Законом Божиим – они осваивали сразу и профессию, столярное и кузнечно-слесарное ремесла.

Александровское училище, 1895 год.

Педагоги училища Брадисы за обучение сына в гимназии денег не платили, так как работали в системе образования. Но и вообще не бедствовали. По хозяйству помогала домработница, растить детей – няня. Жили сначала на этаже под крышей учебного корпуса в училище, где преподавали родители. Модест Васильевич увлекался агрономией, разбил перед училищем великолепный сад и поставил ульи для пчел. Его трудами в 1894 году училище получило малую серебряную медаль за плодовые деревья и дички на Международной выставке плодоводства.

Семья Брадисов в 1901 году. Володя первый слева. На тот момент самую младшую Елизавету держит на руках няня. 

В тот год произошло еще одно значимое событие. На престоле сменился император, бразды правления принял последний русский царь Николай II. В 1903 году, когда праздновали 1000-летие первого упоминания Пскова в летописи, он вместе с супругой приезжал в город. На Торговой площади (современная площадь Ленина) соорудили триумфальную арку, через которую августейшая чета проследовала в Троицкий собор, побывали они в Поганкиных палатах, съездили в Печерский монастырь, наблюдали за войсковыми маневрами. Жили в собственном поезде (царский состав вновь приедет в Псков в 1917 году. Здесь, не выходя из вагона, последний российский император Николай II подпишет отречение от престола), во все время визита вагоны стояли на станции Торошино. Туда же, в Торошино, к этому моменту перебралась разросшаяся семья Брадисов. Конечно, и здесь Модест Васильевич разбил великолепный плодопитомник, уже свой собственный. Сохранились воспоминания сына домработницы Брадисов о царском визите в учительский сад. Согласно им, Николай II увиденное «похвалил и приказал выдать на расширение питомника сто рублей».

Ссылка вместо аттестата

Уж, наверняка, и гимназист Володя помогал растить «царские» яблочки. Однако ни он, ни отец не были очарованы внешним величием царской власти. Модест Брадис, преподавая детям «из простых», хорошо видел, как нелегко живется обычному человеку при существующих порядках. Свой взгляд на жизнь он передал и детям.

Володя-гимназист, 1909 год.

Уже в 1905-м году, во время первой русской революции, Брадиса-старшего арестовали за причастность к революционным кругам. Осенью 1907 года был арестован и Владимир за участие в подпольном кружке и распространение нелегальной литературы. До его 18-летия оставалась пара месяцев, начался его последний учебный год. Однако арест и помещение в каторжный централ ставили на нем клеймо «неблагонадежный», что означало автоматическое отчисление из гимназии.

Сейчас в здании бывшего каторжного централа на Октябрьском проспекте, 50 расположен бизнес-центр с офисами и магазинами.

Системе такой элемент, на который она не может опереться, не нужен, он признается чуждым и подлежащим исключению в прямом и переносном смысле. Современным школьникам будет понятна такая аналогия: подписался не на тот канал в Telegram — остался без допуска к ЕГЭ, без аттестата и отправлен в дальние края.

Благонадежность в ту пору была важной характеристикой. Тут снова уместен пример из жизни другого гимназиста, писателя и литературоведа Юрия Тынянова. При гимназии существовал пансион, где за отдельную плату жили до полусотни иногородних учеников. Постигать науки в мужскую гимназию приезжали подростки не только из Псковской губернии. Семья упомянутого Тынянова жила недалеко от Витебска. В пансионе жить было необязательно, родители Тынянова имели возможность оплачивать для сына съемное жилье в городе. Однако в гимназию требовалось предоставить справку о благонадежности арендодателя.

 

 

Слушайте радиопрограмму о Владимире Брадисе, вышедшую на «ПЛТ FM» в цикле «Разговоры о важных».

Владимира в 1909 году, а вскоре и его отца, выслали в Тобольскую губернию. Казалось, прощайте мечты о высшем образовании – заниматься пришлось сплавом леса в Туринске, где поселились отец и сын. Жить с собой пригласили младших детей, чтобы матери в Пскове, на которую полностью легло обеспечение семьи, было немного полегче.

Владимир с отцом и другими ссыльными.

В Туринске Владимир продолжает самообразование и держит выпускные экзамены в Тобольской гимназии, занимается репетиторством. В 1910 году, не выдержав тягот ссыльной жизни, умирает отец.

Псков – Петербург – Тверь

В 1912 году время ссылки заканчивается, Владимир с младшими возвращается в Псков и поступает в Петербургский университет, где оканчивает отделение математики за три года вместо положенных четырех.

Владимир Брадис в 1912 году послу поступления на учебу в университет.

Он остается работать на кафедре чистой математики, параллельно преподает в Коммерческом училище при Путиловском заводе для детей сотрудников. Сегодня это Промышленно-технологический колледж имени Путилова в Петербурге, где очень гордятся тем фактом, что Владимир Брадис написал здесь одно из первых своих пособий, учебник по арифметике.

Владимир Брадис в 1912 году со своими младшими братьями и сестрами Ксенией, Николаем, Александрой, Елизаветой и Василием.

«Таблицы Брадиса» впервые были опубликованы в 1921 году в Твери. Сюда молодой педагог переезжает в 1917 году. С момента основания в 1920 году Института народного образования, позднее преобразованного в педагогический, он преподает в этом вузе и пишет десятки пособий по математике и ее преподаванию.

Точно известно о двух визитах Владимира Брадиса в Псков в послевоенное время. Один состоялся в 1948-м, другой в 1962-м году. Приезды маститого ученого находили отражение в местной прессе.

Экземпляр «Таблиц», изданный в год приезда их автора в Псков, хранится под стеклом в музее школы №1, которым руководит педагог Елена Баженова.

Скончался Владимир Брадис в 1975 году, и только последние два года отошел от преподавательской деятельности. Похоронен в Калинине, как с 1931 года стала называться Тверь, где прожил почти всю сознательную жизнь. Один из фасадов Тверского государственного университета сегодня украшает мемориальная табличка, на ней под портретом ученого — фрагмент созданных им таблиц.

Есть такая табличка и в Пскове — на фасаде первой школы, в одном ряду с упоминанием других выдающихся ее выпускников. Любопытное совпадение: Владимир Брадис жил в Калинине, а в Пскове улица, где стоит его родная школа, тоже носит имя «всесоюзного старосты».

Еще один псковский адрес семьи Брадисов находится на улице Гоголя. Известно, что в 1914 году, то есть когда Владимир уже отбыл ссылку и учился в Петербурге, его семья в Пскове жила на Гоголевской, 47. На современной улице Гоголя под тем же номером стоит дом, построенный как раз в начале XX века — видимо тот самый, где жили Брадисы.

Дом на Гоголя, 47, где, предположительно, жили Брадисы.

Несомненно, детские и юношеские годы, проведенные Владимиром Брадисом в Пскове, задали импульс всей его дальнейшей жизни. Здесь он перенял у отца увлечение наукой, здесь жадно поглощал знания в гимназических классах, здесь сформировались его гражданские убеждения, основанные на наблюдениях за реальной жизнью вокруг. Его идеалы оказались выше желания занять свою ступеньку в существующей иерархии. Революция, которую молодой педагог встретил в Петрограде, подтвердила его правоту. А главным идеалом для него на всю жизнь осталась наука, которой он посвятил всю свою необыкновенную жизнь.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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