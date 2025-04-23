Библионочь пройдет в Пскове 26 апреля

Библионочь состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова
26 апреля библиотека откроет свои двери для посетителей в вечернее и ночное время. План мероприятий предполагает семейный квест, интерактивные и настольные игры, книжные выставки, лекции, мастер-классы. Также в распоряжении гостей будет звездное небо: наблюдать за ним будет возможно с помощью телескопа (если позволят погодные условия).
Всех желающих приглашают присоединиться по адресу Профсоюзная, 2 в эту субботу.