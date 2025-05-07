Культура

Лев Зильбер. На переднем крае науки

Создатель отечественной школы вирусологии Лев Зильбер считал, что настоящий ученый должен быть первым в своей области. Всей своей жизнью он доказывал этот тезис. Открыл клещевой энцефалит, установил, что вирусы могут передаваться от животных к человеку (как сегодня свиной или птичий грипп), считал, что у раковых опухолей вирусная природа. Даже в сталинском лагере он сделал научное открытие, выделив из ягеля препарат, помогавший заключенным в борьбе с авитаминозом. Этот выдающийся ученый с мировым именем вырос в Пскове, здесь же окончил гимназию. Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, в нем мы рассказываем о выдающихся псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны.

Старший брат

В Псков Лев Зильбер переехал в годовалом возрасте. Его отец служил капельмейстером в Омском пехотном полку, то есть руководил полковым оркестром. В 1894 году, когда у капельмейстера Абеля Зильбера и его жены Анны родился первый сын Лев (также в семье уже воспитывались две дочери), полк стоял в Новгородской губернии. Уже на следующий год формирование совершило пеший переход в Псков, где были выстроены новые казармы. Они и сейчас стоят на улице Мирной рядом с некогда полковым храмом Александра Невского, одна из таких казарм – нынешний Дом офицеров.

Зильберы поселились неподалеку, на улице Мирожской. Несколько улиц с этим названием, но под разными номерами сейчас располагаются в начале микрорайона Корытово. Тут семья прожила недолго, в последующие годы также часто переезжала, нанимая квартиры в разных домах в центральной части города. Адрес после выхода отца в отставку в 1999 году – дом генерала Макарова на Губернаторской улице, сегодня в нем располагается областной Центр народного творчества. Отец дирижирует оркестром в Летнем театре, преподает музыку в Реальном училище, дает частные уроки. Мать открывает магазин музыкальных инструментов на углу Сергиевской улицы и Плоской, сегодня здесь стоит ЦУМ. Скрипки и кларнеты семья продает и сдает напрокат.

Смотрите видеофильм о Льве Зильбере, снятый «ПЛН-ТВ» в цикле «Разговоры о важных».

Следующий адрес поближе к магазину, дом Хмелинского, «квартира 10, против почты». Дальше – дом Медема, до наших дней он не сохранился, стоял в современном Анастасиевском сквере, это начало Детского парка от улицы Некрасова.

Все это время семья разрастается, в Пскове родились еще три мальчика. Квартира «против почты» – особенное место на карте Пскова. Старый почтамт располагался в нынешнем доме №10 по улице Советской, сейчас в этом доме прорублена арка, и через него пролегает тротуар. Дом Хмелинского не сохранился, стоял он через дорогу, на его месте после войны выстроили современный главпочтамт. То есть жилой дом и почта поменялись местами. В доме Хмелинского в 1902 году родился самый знаменитый из детей Зильберов – Венианим, взявший во взрослом возрасте фамилию Каверин, писатель, автор романа «Два капитана». Его братья зачастую остаются в тени исполинской фигуры прославленного литератора. Между тем, все четверо достигли больших высот. Александр, взявший псевдоним Ручьев, стал композитором, а Давид – военным врачом, профессором, в войну он проявил себя как талантливый светомаскировщик, спрятавший Смольный от налетов вражеской авиации. В детстве главным примером для них был старший, Лев.

Анна Зильбер с сыновьями Вениамином, Александром, Давидом и Львом.

Три товарища

Неудивительно, что, будучи выходцем из музыкальной семьи, Лев Зильбер великолепно владел скрипкой. Играл виртуозно – так описывали его исполнительский талант слушатели.

Юный скрипач Лев Зильбер.

Сам он был более скромного мнения, вот как вспоминал свою гимназическую юность: «Я отставал от них во всем, а латынь остро ненавидел. Зато хорошо играл на скрипке и прекрасно танцевал».

«От них» – это от своих однокашников и товарищей, от Юрия Тынянова и Августа Летавета. Первый стал писателем и литературоведом, второй – врачом-гигиенистом. Через всю жизнь они пронесли свою дружбу, посвящали друг другу – действительно «другу»! – свои научные работы. Сестра Льва Елена стала женой Юрия Тынянова.

Учились друзья в Псковской мужской гимназии, сегодня это средняя школа №1. Выпустились в 1912 году. Лев Зильбер и Юрий Тынянов с серебряными медалями, Август Летавет – с золотой. Так что насчет «отставал» Лев тоже поскромничал.

В 1915 году с друзьями по гимназии, слева направо: Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Август Летавет, Ян Озолинъ и Мирон Гаркави.

После гимназии он уехал в Петербург учиться на биолога. Через три года перевелся в Московский университет, где изучал медицину и продолжил посещать лекции по биологии. После окончания института в 1919 году ушел добровольцем в Красную армию. А после навсегда посвятил свою жизнь науке, сделав ряд открытий мирового масштаба.

Подлинные очки Льва Зильбера, через которые великий ученый смотрел на мир, хранятся за стеклом в музее школы №1, ведущей свою историю от мужской гимназии. Сегодня руководит музеем и продвигает наследие Зильбера среди нынешних школьников педагог Елена Баженова.

Открытия на фоне репрессий

Признание его заслуг – это ордена Ленина и орден Трудового Красного знамени, медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» Чехословацкой Академии Наук и медаль Чехословацкого медицинского общества. Лев Зильбер являлся членом ассоциаций онкологов Америки, Франции и Бельгии, английского Королевского медицинского общества, почётным членом Нью-Йоркской академии наук, организатором и председателем комитета по вирусологии и иммунологии рака при Международном противораковом союзе, экспертом ВОЗ по иммунологии и вирусологии.

С первой женой Зинаидой Ермольевой и молекулярным биологом Владимиром Энгельгардтом на конгрессе в Берлине в 1927 году.

В его работу трижды вклинивались аресты, но прервать ее не могли. Открытия шли рука об руку с репрессиями.

Первый арест: 1930 год, Зильбер возвращается после подавления вспышки чумы в Азербайджане, сначала получает за эту работу орден Трудового Красного знамени и тут же – обвинения в диверсии по заражению населения закавказской республики. Второй арест: 1937 год. Наркомздрав поставил его во главе экспедиции на Дальний Восток, где люди заражались неизвестной болезнью, поражавшей центральную нервную систему. В ходе той поездки Зильбер сделал одно из самых важных своих открытий, обнаружил знакомый нам сегодня вирус клещевого энцефалита и предложил методы борьбы с ним. По возвращении в Москву – арест и двухлетнее заключение вследствие обвинений в работе на японскую разведку и в целенаправленном заносе энцефалита на территорию СССР. В третий раз ученого арестовали в 1940 году. Теперь уже заключение длится четыре года и проходит в северных лагерях НКВД.

Лев Зильбер в Печлаге, рисунок одного из заключенных.

Над его освобождением, которое состоится в 1944 году, бьются, в том числе, брат Вениамин Каверин, главный хирург Красной армии Николай Бурденко, академик Николай Гамалея, первая жена Зинаида Ермольева, с которой он на тот момент был уже разведен (в 1928 году молодые супруги вместе работали в парижском Институте Пастера и в берлинском Институте Коха, в годы войны Зинаида Ермольева выделила пенициллин одновременно с британцами и независимо от них, невозможно подсчитать, сколько ее открытие спасло солдатских жизней от гибели в результате заражения после ранений, а еще Лев и Зинаида стали прототипами главных героев романа Вениамина Каверина «Открытая книга»).

В 30-е годы вместе с Зинаидой Ермолаевой в Крыму.

Его вторая жена Валерия Киселева с сестрой и двумя детьми, оказавшись во время войны без защиты на оккупированной территории, была угнана в рабство, три с половиной года они провели в немецких трудовых лагерях. После освобождения и Победы в 1945 году Лев Зильбер разыскал семью в Германии и возвратил домой.

Во время своего заключения он продолжает работать. Ученый остается ученым даже в заточении. Так, другие заключенные передали ему байку, что в мозгу оленей содержится особое вещество, которое позволяет этим животным прекрасно себя чувствовать в суровых условиях Крайнего Севера. Лев Зильбер выяснил: мозг тут не при чем, все дело в ягеле, которым питаются олени. На основе этого мха ученый создает препарат, чем спасает товарищей в застенках от авитаминоза. А лагерное начальство пристраивает Зильбера в «шарашку», особое учреждение, где трудились заключенные ученые.

Справка об освобождении со сроком заключения и разрешением поселиться в Москве.

Быть первым

Во время пребывания в лагере Лев Зильбер делает предположение, находящееся и сегодня на переднем краю мировой науки. Лев Зильбер выдвигает теорию о вирусном происхождении раковых опухолей. Его гипотеза строится на том, что злокачественное деление клеток в организме запускают вирусы.

После освобождения выходит его книга «Эпидемические энцефалиты», в 1946 году недавний заключенный получает за нее Сталинскую премию. Говорят, что вместе с премией вирусолог получил письмо лично от Иосифа Сталина, в котором генсек извинялся перед ученым за годы лагерей.

Слушайте радиопередачу о Льве Зильбере, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Разговоры о важных».

Лев Зильбер – автор первого советского учебника по вирусологии «Учение о вирусах: (Общая вирусология)», монографий «Основы иммунитета», «Основы иммунологии», «Вирусология и иммунология рака».

Он работает в институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сегодня это национальный исследовательский центр, ставший известным широкой общественности во время пандемии коронавируса и создания отечественной вакцины «Спутник V». Сначала Лев Зильбер в этом институте возглавляет отдел вирусологии и иммунологии опухолей, затем на его базе создает отдел общей иммунологии и онкологии.

«Отцом советской вирусологии» Льва Зильбера называют по праву.

Еще одно важное сделанное Львом Зильбером научное открытие – установка патогенности вирусов животных одного класса для животных другого. В лексиконе современного человека прочно укоренились понятия «свиного гриппа», «птичьего гриппа», потому что теперь мы твердо знаем о передаче вирусов от животных к человеку. Первым наличие такой возможности доказал Лев Зильбер. Да еще и в привязке к онкологии, он установил, что куриная саркома Рауса, приводящая у птиц к образованию, в том числе, злокачественных опухолей, вызывает кисты у млекопитающих.

За это открытие Лев Зильбер получил Государственную премию СССР – посмертно. В 72 года, в 1966 году, он внезапно скончался в своем рабочем кабинете в институте Гамалеи.

Прожитого и пережитого им хватило бы не на одну жизнь, насыщенную драматическими поворотами и прорывными открытиями.

С братом Вениамином Кавериным.

Однажды Лев Зильбер сказал: «В фундаментальной науке нужно быть или первым, или никаким». Читателям романа его брата «Два капитана» эти слова напоминают фразу с книжных страниц: «Если быть, так быть лучшим». Жизнь великого ученого – пример того, как сила одаренности способна преодолеть любые внешние преграды.

Юлия Магера