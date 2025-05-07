Культура

«Ночь музеев» в Пскове будет наполнена музыкой

Помимо экскурсий и интерактивных площадок, организаторы «Ночи музеев» в Пскове готовят для участников музыкальные сюрпризы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На торжественном открытии в 19:00 выступит обладатель глубокого баса, оперный певец из Москвы Никита Филаретов. Он является лауреатом международных и всероссийских конкурсов, обладателем медали Министерства обороны Российской Федерации за «вклад в развитие военной культуры», участник специальной военной операции.

«Никита настоящий любимцем публики, которая отмечает его интеллигентность, чудесный голос и проникновенную манеру исполнения. На торжественном открытии "Ночи музеев" оперный певец исполнит для зрителей песни военных и советских лет», - рассказали в музее.

А завершится акция ярким выступлением кавер-группы Radio Band. В программе музыкальные композиции, которые перенесут участников в разные эпохи. Концерт стартует в 21:30 на главной сцене в музейном дворике.

Мероприятие пройдёт 17 мая (суббота) с 18:30 до 23:00 по адресу: улица Некрасова, 7.