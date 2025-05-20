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Культура

Исаак Кикоин. Ядерное оружие на страже мира

21.05.2025 11:52|ПсковКомментариев: 0

На Октябрьском проспекте в Пскове стоит бюст Исаака Кикоина, физика-ядерщика, входившего в число ученых, создавших советскую атомную бомбу. Такие бюсты ставились на малой родине дважды Героев Советского Союза или Героев Соцтруда. Кикоин был как раз из последних. Но родился он не в Пскове. Зато здесь учился и сам пожелал, чтобы бюст поставили именно в нашем городе. Как Псков повлиял на судьбу одного из создателей советской ядерной программы, что связывает его с героями голливудского блокбастера «Оппенгеймер» и какова его роль в создании советской атомной бомбы — в сегодняшнем выпуске проекта «Разговоры о важных», который выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В видеофильмах, радиопередачах и публицистических статьях мы рассказываем о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью. Исаак Кикоин — наш сегодняшний герой.

 

Мучительное состояние ученого

В прошлом году триумфатором премии «Оскар» стал фильм «Оппенгеймер» о создателе ядерной бомбы в Соединенных Штатах. Лента получила семь статуэток, в том числе, как лучший фильм. Если бы кто-то взялся снять современную картину о советской ядерной программе, зрелище вышло бы не менее захватывающим. Ученые в тишине кабинетов и в своих лабораториях совершили подвиг столь же значимый, как и солдаты в окопах. Совершили, в первую очередь, ради мира. Разработки советских физиков-ядерщиков легли в основу «мирного атома», использования нового типа энергии для, например, ледокольного флота или генерации электричества. И привели к созданию в СССР собственного ядерного оружия, которое надежно защищает страну до сих пор. Этот атом тоже можно назвать «мирным», несмотря на его пугающую смертоносную мощь: наличие такого типа вооружения — самая прочная гарантия того, что другие, обладающие той же силой, не применят ее по тебе. В числе ближайших соратников главы советской ядерной программы академика Игоря Курчатова был Исаак Кикоин.

Родился Кикоин в 1908 году в Жагорах, это самый северный город современной Литвы. Ровно через 70 лет, в 1978 году, когда вторая золотая звезда Героя Соцтруда упала на его грудь, он лично распорядился, чтобы бюст, положенный дважды Герою, ни в коем случае не ставили в Литве, как это предписывает регламент. Своей малой родиной физик видел Псков.

Бюст Исаака Кикоина на Октябрьском проспекте в Пскове.

Из литовского местечка на псковскую землю семья Кикоинов перебралась в 1916 году, когда во время Первой мировой войны евреев переселяли вглубь страны из прифронтовой полосы. Так Кикоины оказались сначала в Опочке, а в 1921 году — в Пскове.

Дом на улице Успенской (современная улица Калинина), где в Пскове жила семья Кикоинов.

Здесь Исаак начинает учебу в пятом классе единой трудовой школы №1, в нее была преобразована мужская гимназия, старейшее учебное заведение региона, ранее в нашем проекте мы рассказывали о других его выпускниках, авторе четырехзначных математических таблиц Владимире Брадисе и первооткрывателе клещевого энцефалита Льве Зильбере.

По собственным воспоминаниям, Исаак Кикоин научился читать и писать уже в три года. В школе он дважды перескакивает через класс и получает аттестат зрелости уже в 15 лет.

«Мне даже доверили заведовать физическим кабинетом школы, и я имел возможность проводить множество экспериментов, - впоследствии вспоминал ученый. - Школьная библиотека была на редкость богата, в ней содержалось несколько десятков тысяч томов, много там было книг по физике и математике. В результате я приобрел довольно основательные познания по обеим дисциплинам, значительно более обширные, чем требовались школьной программой».

Во время учебы в единой трудовой школе Исаак Кикоин не только заведовал физическим кабинетом и ставил эксперименты, но и часто чинил приборы, что дало ему возможность совершенствовать технические навыки.

Из-за юного возраста не удалось сразу после получения аттестата поступить в политех в Петрограде, где «отец советской физики» академик Абрам Иоффе создал физико-математический факультет. В студенты принимали с 17 лет. Так что Исаак пока остается в Пскове, где поступает сразу на третий курс землемерного училища. На улице Гоголя, 8 до сих пор стоит двухэтажное здание, где первоначально располагалось это учебное заведение, основанное при Александре II. Ко времени Кикоина студенты переехали в более просторное, специально для них выстроенное здание на противоположной стороне улицы, до наших дней оно не сохранилось.

Здание землемерного училища в Пскове, где учился Исаак Кикоин.

В 1925 году 17-летний Кикоин получает профессию землемера и право сдавать вступительные экзамены в политех. Принимали их прямо в Пскове, на всю губернию выделили только два места. Все пять дисциплин Исаак сдал на «весьма удовлетворительно», то есть на пятерки по нынешним временам, и получил поздравления с зачислением. Однако, приехав в Ленинград, узнал, что на факультете его никто не ждет — сведения из Пскова не пришли. Было это в последний день приемной кампании. За несколько часов юноша заново сдал все пять экзаменов и вновь получил «весьма удовлетворительно».

С сестрой Елизаветой во время учебы в землемерном училище, 1924 год.

«Так начались самые счастливые дни моей юности», - позже писал он о своем студенческом времени. А будучи в преклонных летах, выступая на вручении премии Ленинского комсомола в Курчатовском институте, сказал важные слова.

«Положение, степени, звания — обменял бы я на вашу молодость, на ваши 15, пусть 17, лет. За долгую жизнь я не успел насладиться любимой своей физикой, не хватило мне времени. Вы сами узнаете, как это бывает, когда проживёте жизнь. Поэтому сейчас не упускайте времени. Всё равно его не хватит, но хоть будет не так обидно. Знаете, учёный — это не название должности и не место работы. Вот он вошёл в лабораторию — и стал думать о науке, и стал учёным. Это не так. Учёный — это постоянное и часто мучительное состояние, иногда прекрасное состояние».

Исаак Кикоин в дни своей юности.

В свои студенческие годы Кикоин начинает работать в лаборатории Ленинградского физико-технического института, в печати появляются его научные работы. После получения диплома в 1930 году он на два с половиной месяца отправляется в Европу. В лабораториях Лейпцига, Мюнхена, Гамбурга, Лейдена он знакомится с последними достижениями физики и крупными учеными. За три года до этого в Штаты возвращается изучавший в Европе физику Роберт Оппенгеймер, в недалеком будущем «отец атомной бомбы». Ядерное оружие наперегонки кинутся разрабатывать немецкие «учителя» и их американские и советские «ученики».

Решение «урановой проблемы»

В 1943 году верхушка нацистской Германии во всеуслышание заявила о скором создании «вундерваффе» — чудо-оружия, которое позволит разом завершить войну победой немцев. Физики по всему миру сразу поняли, что речь идет об атомной бомбе. США и СССР бросились догонять, ясно было, что судьбу человечества решит то, в чьих руках окажется чудовищная мощь цепной реакции, возникающей при расщеплении ядра атома. Несмотря на союзнические отношения в борьбе с Гитлером, разработка велась параллельно в условиях строжайшей секретности.

У Кикоина был и личный мотив привести свою работу к результативному итогу. Отец ученого скончался перед войной в 1940-м году. А вот мать Буня Израилевна на начало войны жила в Пскове. Как известно, город был быстро оккупирован, уже 9 июля 1941 года здесь стояли немцы. Почти сразу они приступили к целенаправленному уничтожению еврейского населения. В феврале 1942 года в результате массового расстрела погибла Буня Израилевна.

Исаак Кикоин с братом Абрамом, 1932 год.

Немцы доделать работу по созданию «вундерваффе» в своей стране не успели, после взятия Германии союзническими войсками верхушка немецкого атомного проекта начала сотрудничество с американцами. И у тех темп работы значительно ускорился, летом 1945 года они успешно испытали бомбу на полигоне, а затем сбросили снаряды на Хиросиму и Нагасаки. Чудовищные разрушение и масштабные жертвы — не только часть плана по принуждению Японии к капитуляции. Но и акция по устрашению Советского Союза, который теперь превращался в геополитического конкурента. И пока был на шаг позади в разработке собственного ядерного оружия. На короткое время показалось, что вместо немцев в мире появился другой гегемон, который будет, поигрывая ядерными мускулами, диктовать свою волю всему миру. Вряд ли кому-то захотелось бы повторить судьбу японских городов. То есть, несмотря на выведение немецкой проблемы за скобки, угроза никуда не делась, только исходила теперь из другого центра силы.

Однако до первого испытания советской ядерной бомбы оставалось не так много времени, оно состоялось в 1949 году. В нашей стране никогда не скрывали, что ученые значительно продвинулись в своей работе благодаря полученным из США разведданным об устройстве американской атомной бомбы. Эти сведения помогли отбросить нерабочие гипотезы и сосредоточиться на вычислениях, приводящих к уже достигнутому американцами результату.

Смотрите видеофильм об Исааке Кикоине, снятый «ПЛН-ТВ» в проекте «Разговоры о важных».

Кстати, авторы голливудского блокбастера «Оппенгеймер» недвусмысленно намекают: «отец» американской бомбы лично секреты Советам не передавал, но сознательно взял в команду людей, которые гарантированно это сделают. Цель — установление паритета, который бы гарантировал неприменение ядерного оружия, самой мощной разрушительной силы на планете, созданной руками человека. Ученый понимал, куда ведет его разработка, и отдавал себе отчет в том, что не сможет контролировать использование своего изобретения, которое при его участии или без такового рано или поздно появится.

Америка отплатила Оппенгеймеру за работу с лихвой. После сброса его изобретения на Хиросиму и Нагасаки (число жертв оценивается приблизительно в 200 тысяч человек, то есть сопоставимо с населением Пскова, а от последствий облучения жители Японии страдают до сих пор), ученый выступал против разработки еще более смертоносной водородной бомбы, так как не видел в ней необходимости, зато явственно видел следующие возможные разрушения и жертв. В 1954 году под предлогом довоенных симпатий к коммунистам его лишили допуска к секретности, фактически, политического влияния и возможности активной научной работы, так как сфера его интересов оказалась за завесой грифа «секретно».

Советский Союз никогда не использовал свое ядерное оружие по реальным целям — только на испытательных полигонах.

Исаак Кикоин стал одним из главных соратников создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова.

«В современной технике есть, как известно, неразрешимые проблемы. Впрочем, они таковыми являются, если не поручить их решение Кикоину», - говорил академик Курчатов.

Исаак Кикоин еще до войны совершил открытие (в соавторстве с Михаилом Носковым) фотоэлектромагнитного эффекта. В Пскове действие этого эффекта можно увидеть с помощью прибора в музее школы №1 Пскова, где хранят память о выдающемся выпускнике.

А пока его главные открытия впереди. Начало войны застает Кикоина в Свердловске, где физик разрабатывает сильноточные амперметры постоянного тока для оборонной промышленности. На фронте появляются изобретенные им магнитные взрыватели для противотанковых мин.

Исаак Кикоин в рабочем кабинете.

В 1943 году Кикоина вызывают в Москву. Он начинает работу под началом Игоря Курчатова в только что организованной Лаборатории №2 Академии наук. Учреждение создано с конкретной целью: разработка советского ядерного оружия. Позднее лаборатория стала Институтом атомной энергии, до конца жизни Кикоин занимал в нем пост заместителя директора. Сегодня это Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Слушайте радиопередачу об Исааке Кикоине, вышедшую на «ПЛН FM» в проекте «Разговоры о важных».

В лаборатории Кикоин отвечает за решение «урановой проблемы» — разделение этого элемента для получения его изотопа уран-235. Его используют как в ядерных реакторах, так и в ядерном оружии — все дело в самоподдерживающейся цепной реакции. Кикоин не только успешно решает эту задачу, но и с научной стороны курирует создание с нуля соответствующего сектора промышленности.

Первую звезду Героя Социалистического Труда Исаак Кикоин получает в 1951 году «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания».

Очки и письменный прибор ученого хранятся в музее школы №1 в Пскове, которым руководит педагог Елена Баженова.

Во имя новых поколений

После войны на счету Кикоина множество научных открытий в электромагнитной области и в сфере атомной энергетики. Не забывает он и о важной миссии передачи знаний следующим поколениям, читает лекции в МИФИ и МГУ, разрабатывает задания для олимпиад школьников по физике, стремясь увлечь своей наукой как можно больше юных умов.

На лекции в МГУ.

Бывшие советские, да и российские школьники помнят учебники по физике за 8, 9 и 10 классы, на которой стояла фамилия двух Кикоинов, нашего героя и его младшего брата Абрама, вузовского преподавателя физики, одного из основоположников альпинизма в СССР. Учебники Кикоинов выдержали многократное переиздание, впервые на партах они оказались в 1965 году и были в ходу вплоть до 2007 года.

Школьные учебники по физике авторства братьев Кикоинов.

Вместе братья трудились и над научно-популярным журналом «Квант» для школьников и студентов, Исаак основал его в 1969 году и стал первым главным редактором, а Абрам написал более 70 статей.

Журнал «Квант» выходит до сих пор.

Исаак Кикоин делал ставку на молодежь. Велико было понимание важной роли воспитания нового поколения ученых для непрекращающейся серии научных открытий.

Исаак Кикоин за свои заслуги перед наукой был не только дважды удостоен звания Героя Соцтруда. Также он неоднократный лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий, кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.

Скончался ученый в 1984 году в возрасте 76 лет, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В Пскове память Исаака Кикоина бережно хранят. Конечно, есть посвященный ему стенд в музее истории школы №1. С 2019 года в этой же школе начали работу Кикоинские классы, их создали при участии местного университета, правительства области и Курчатовского института. С 5 класса в них отбирают детей, сильных в точных науках.

Исаак Кикоин на встрече выпускников у псковской школы №1 в Пскове.

С того же 2019 года постоянную прописку в Пскове получили Кикоинские чтения, которые Курчатовский институт проводит с 1985 года. Два года назад, когда отмечалось 115-летие со дня рождения Исаака Кикоина, во время чтений школьники из профильных классов дали клятву достойно продолжать благородное дело великого ученого во имя науки и прогресса.

На Кикоинских чтениях в Пскове.

В непростые времена в псковском приграничье с особой благодарностью вспоминают выдающегося земляка. В том числе, его трудами Родина оказалась под надежной защитой ядерного щита. На земле, под водой и в воздухе стоят на боевом дежурстве компоненты ядерной триады. Наличие самого мощного оружия — основа сдерживания от его применения. Сила научной мысли трансформировалась в силу оружия, дающего гарантию глобальной безопасности.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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