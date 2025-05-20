Культура

Фотовыставка «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944» развёрнута в музее-заповеднике «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в музейном комплексе в деревне Бугрово, развёрнута баннерная фотовыставка «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эта экспозиция, посвящённая 80-летию Великой Победы, подготовлена по материалам из собрания «Михайловского», в первую очередь — по фондовым фотографиям, запечатлевшим разрушенный музей после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

На более чем двадцати стендах — рассказ о тех неизгладимых следах, которые оставила Великая Отечественная война в истории музея: о том, как враги разрушали исторические памятники — «Пушкинский уголок» и Святогорский монастырь с некрополем Ганнибалов и Пушкиных, о том, как расхищали музейные ценности.

«Имитируя восстановление музея, новая власть — военная комендатура вермахта — предложила местному населению «…добровольно сдать пушкинскому музею на хранение вещи, которые представляют историческую ценность, а также подключиться к поиску тех предметов, что исчезли из музея при бегстве Красной Армии». На самом же деле уже в августе 1941-го началось расхищение «Пушкинского уголка». Так, представитель немецкой военной комендатуры обер-фельдфебель Фоссфинкель неоднократно приезжал в музей и увозил из него всё, что ему нравилось: картины, мебель, книги. Это засвидетельствовано в воспоминаниях местных жителей, а также в Акте Чрезвычайной Государственной комиссии Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков», — рассказали в «Михайловском».

Рассказывает выставка и о том, как Красная Армия освобождала район и музей летом 1944 года.

Подобная же экспозиция развёрнута и на входе в мемориальную усадьбу «Михайловское», добавили в Пушкинском заповеднике.

Планируется, что познакомиться с выставкой «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944» смогут все гости и участники предстоящего Пушкинского праздника поэзии в Святогорье.