Культура

Псковский губернатор поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников псковских библиотек с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале главы региона.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Сегодня в Псковской области открыты для читателей 276 библиотек. Они динамично развиваются, становятся современными, креативными пространствами, востребованными у взрослых и молодёжи – и в первую очередь, конечно, благодаря усилиям и инициативности неравнодушных сотрудников», - начал свое поздравление Михаил Ведерников.

Глава региона выразил признательность сотрудникам за их усердие и самоотверженность, благодаря которым они способствуют развитию интереса школьников к чтению и поддержанию этой любви у представителей старшего поколения.

«Своим высоким профессионализмом, вдохновенным и самоотверженным трудом вам удается прививать любовь к книгам школьникам и сохранять её у старшего поколения, привлекать всё больше читателей, находить нужные книги по самым разным темам и интересам. Спасибо за ваш вклад в развитие библиотечного дела и культурной жизни области. Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих свершений и неравнодушных читателей!» - заключил Михаил Ведерникова.

Ранее в Пскове чествовали работников библиотек в честь профессионального праздника.

Смотрите также Работников библиотек чествовали в Пскове в профессиональный праздник

Напомним, сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек.