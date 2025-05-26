Общество

Общероссийский день библиотек празднуют 27 мая

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днём библиотекаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

В Указе говорится:«Учитывая большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества, постановляю:

1. Установить общероссийский День библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

2. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления рекомендовать проведение в рамках Дня библиотек мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни населения Российской Федерации, а также на решение проблем, связанных с развитием библиотек».

Первые библиотеки появились в древности в Египте, Греции, Ассирии и Риме, а после изобретения книгопечатания в XV веке получили развитие. На Руси первая библиотека была основана в 1037 году Ярославом Мудрым. В 1714 году в Санкт-Петербурге открылась первая государственная общедоступная библиотека, а в 1795 году — первая общедоступная библиотека в стране. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году, пишет calend.ru.

После революции 1917 года библиотеки были национализированы. В советское время они пользовались популярностью благодаря широкому ассортименту изданий. В современной России работают около 40 тысяч библиотек, включая Национальную библиотеку в Москве, одну из крупнейших в мире.

С развитием интернета печатные издания теряют популярность, а финансирование региональных библиотек ухудшается. Однако библиотеки остаются важными центрами знаний, где можно найти уникальные книги. С 2004 года реализуется проект «Национальная электронная библиотека» с фондом более пяти миллионов экземпляров. Утвержден стандарт переоснащения библиотек с открытым доступом к книгам и электронным ресурсам.

Сегодня отмечается вклад библиотек в культуру, науку и просвещение. В библиотеках проводятся мероприятия для привлечения новых читателей. Библиотечные работники также отмечают свой профессиональный праздник, так как они играют важную роль в интеллектуальной жизни общества, помогая ориентироваться в огромном потоке литературы.