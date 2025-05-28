Культура

«Михайловское» приглашает тверичей на «Прогулку с Пушкиным»

Сегодня, 30 мая, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Прогулка с Пушкиным». Живопись и графика Галины Худницкой» в селе Берново Старицкого района Тверской области. Выставка развёрнута в бывшем усадебном доме тверской ветви Вульфов, где бывал и Пушкин, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

Галина Худницкая. Осенний венец (из серии «Михайловское», 2016). Из фондов музея-заповедника

Эта «выездная» экспозиция, конкретизировали в Пушкинском заповеднике, предлагает вниманию посетителей Музея А.С. Пушкина в Берново пять картин с видами Пушкинского заповедника, выполненных на ткани (батик), и 23 пастели из серий «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское». Частый гость и друг Пушкинского заповедника, Галина Худницкая создала их частью на пленэрах в Святогорье, частью — по впечатлениям от этих поездок. Впервые оказавшись здесь в 2005 году, она была очарована тихой прелестью псковских пушкинских мест: «Хотелось писать так, чтобы можно было почувствовать под тончайшим, почти прозрачным слоем краски биение сердца самой природы…». Здешние пленэры Галина считает очень интересным опытом со множеством экспериментов: «Укромные места заповедных усадеб и парков имеют сотни оттенков, которые, словно в зеркале, отражают нас самих, наши собственные чувства, понимание жизни».

В музее напомнили, что Галина Худницкая — родом из Белоруссии, полочанка. Традиционно она работает в различных живописных и графических техниках, в том числе в технике росписи по ткани, в технике сухой пастели. Её работы, всегда отличающиеся особым изяществом и глубиной художественной мысли, хранятся не только в собрании «Михайловского», но и в фондах Историко-культурного музея-заповедника «Заславль» (Республика Беларусь), в государственных и частных коллекциях в Беларуси, в Германии, в Греции, в Литве, в России, во Франции, в Финляндии.

Планируется, что выставка живописи и графики Галины Худницкой «Прогулка с Пушкиным» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Музее А.С. Пушкина в селе Берново — филиале Государственного объединённого музея в Тверской области в Старицком районе до конца лета.

Пушкиногорские музейщики также рассказали, что на «выставочной площадке» в Берново музей-заповедник «Михайловское» достаточно часто и с успехом представляет свои коллекции. Так, здесь уже показывали «Пушкиногорье в графике Валентина Васильева», «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой», иллюстрации Игоря Шаймарданова к книге «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина», многое другое.