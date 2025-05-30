Культура

Ремесленные ряды расположат на фестивале «Довмонт Псковский»

Ремесленные ряды будут действовать на фестивале «Довмонт Псковский», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Меньше месяца остается до самого масштабного события лета – фестиваля исторической реконструкции "Довмонт Псковский" 2025. И мы начинаем рассказывать вам детали этого масштабного мероприятия. На фестивале гостям предлагается не только погрузиться в атмосферу средневековья, но и приобрести аутентичные сувениры на память. На празднике будут работать сразу несколько ремесленных лавок, в том числе наши постоянные партнеры: мастерская "Свенельда" и мастерская "НордФьорд"», - сообщили в музее.

Напомним, что 28 июня в Псковском кремле состоится главное музейное событие 2025 года – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Мероприятие поддержано региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Для гостей фестиваля готовится большое количество мастер-классов и развлечений. Будут работать ремесленные мастерские, в военных лагерях дружин можно будет увидеть, как проходил быт жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню и послушать музыку той эпохи.