Культура

Фотовыставка географического общества открылась в Пскове ко Дню России

Фотовыставка Русского географического общества открылась на улице Пушкина в Пскове ко Дню России 12 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На стендах представили десятки снимков победителей конкурса РГО «Самая красивая страна».

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. И сразу сделал заявку на то, чтобы стать самым масштабным российским фотоконкурсом дикой природы. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков. А за десять лет число присланных фотографий возросло до 730 тысяч.

Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста.

Напомним, около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий проходит в Псковской области в рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня.