Около 300 мероприятий пройдут в Псковской области в честь Дня России

В Пскове в этот день состоится Большой праздничный концерт. Площадкой для выступления творческих коллективов города станет Зеленый театр. День России также объединит жителей домов на улице Юбилейной в рамках праздника двора «Добрые соседи — лучшие друзья». В Доме молодежи будет организована интерактивная игра «Путешествуем по России».

По улицам города пройдет массовый автопробег. Участники мероприятия проедут на машинах, украшенных флагами страны. Старт заезда запланирован в 13.00 на горе Соколиха.

Хорошее настроение жителям города подарят волонтеры — вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они будут вручать прохожим ленточки триколора, чехлы на зеркала машины в цвет российского флага и праздничные открытки.

По случаю праздника в Пскове также появится Молодежная аллея.

Большое количество концертов, выставок, просветительских и творческих встреч, викторин и акций запланировано и в муниципальных округах Псковской области.

Отдельные программы празднования Дня России пройдут в музеях и библиотеках региона, а также в летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, к празднику в предстоящие выходные приурочен целый ряд спортивных мероприятий. Так, на территории города Пскова, Печорского и Палкинского муниципальных округов с 13 по 15 июня пройдут Всероссийские соревнования на призы победителя Велогонки Мира Юрия Захарова - Кубок Псковской области и Первенство города Пскова.