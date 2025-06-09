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Общество

Около 300 мероприятий пройдут в Псковской области в честь Дня России

11.06.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий пройдет в Псковской области в рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Одним из самых зрелищных 12 июня станет фестиваль классической музыки под открытым небом «На страже мира. Луки на Ловати». В этом году он пройдет в южной столице региона. Насладиться выступлением Губернаторского симфонического оркестра Псковской области великолучане и гости города смогут на территории крепости. Совместно с солистами ведущих театров страны оркестр представит зрителям программу произведений выдающихся русских композиторов, рассказывающих о силе духа, мужестве и подвиге русского народа в разные периоды его великой истории.

 
Украшением праздника станет и общий зрелищный старт аэростатов в рамках Международной встречи воздухоплавателей.
 
 

В Пскове в этот день состоится Большой праздничный концерт. Площадкой для выступления творческих коллективов города станет Зеленый театр. День России также объединит жителей домов на улице Юбилейной в рамках праздника двора «Добрые соседи — лучшие друзья». В Доме молодежи будет организована интерактивная игра «Путешествуем по России».

По улицам города пройдет массовый автопробег. Участники мероприятия проедут на машинах, украшенных флагами страны. Старт заезда запланирован в 13.00 на горе Соколиха.

Хорошее настроение жителям города подарят волонтеры — вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они будут вручать прохожим ленточки триколора, чехлы на зеркала машины в цвет российского флага и праздничные открытки.

По случаю праздника в Пскове также появится Молодежная аллея.

Большое количество концертов, выставок, просветительских и творческих встреч, викторин и акций запланировано и в муниципальных округах Псковской области.

Отдельные программы празднования Дня России пройдут в музеях и библиотеках региона, а также в летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, к празднику в предстоящие выходные приурочен целый ряд спортивных мероприятий. Так, на территории города Пскова, Печорского и Палкинского муниципальных округов с 13 по 15 июня пройдут Всероссийские соревнования на призы победителя Велогонки Мира Юрия Захарова - Кубок Псковской области и Первенство города Пскова. 

 

 

Теги: #регион60 #праздник #правительство #День России
Источник: Псковская Лента Новостей
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