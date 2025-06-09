Около 300 мероприятий пройдут в Псковской области в честь Дня России

Около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий пройдет в Псковской области в рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Одним из самых зрелищных 12 июня станет фестиваль классической музыки под открытым небом «На страже мира. Луки на Ловати». В этом году он пройдет в южной столице региона. Насладиться выступлением Губернаторского симфонического оркестра Псковской области великолучане и гости города смогут на территории крепости. Совместно с солистами ведущих театров страны оркестр представит зрителям программу произведений выдающихся русских композиторов, рассказывающих о силе духа, мужестве и подвиге русского народа в разные периоды его великой истории.
В Пскове в этот день состоится Большой праздничный концерт. Площадкой для выступления творческих коллективов города станет Зеленый театр. День России также объединит жителей домов на улице Юбилейной в рамках праздника двора «Добрые соседи — лучшие друзья». В Доме молодежи будет организована интерактивная игра «Путешествуем по России».
По улицам города пройдет массовый автопробег. Участники мероприятия проедут на машинах, украшенных флагами страны. Старт заезда запланирован в 13.00 на горе Соколиха.
Хорошее настроение жителям города подарят волонтеры — вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они будут вручать прохожим ленточки триколора, чехлы на зеркала машины в цвет российского флага и праздничные открытки.
По случаю праздника в Пскове также появится Молодежная аллея.
Большое количество концертов, выставок, просветительских и творческих встреч, викторин и акций запланировано и в муниципальных округах Псковской области.
Отдельные программы празднования Дня России пройдут в музеях и библиотеках региона, а также в летних оздоровительных лагерях.
Кроме того, к празднику в предстоящие выходные приурочен целый ряд спортивных мероприятий. Так, на территории города Пскова, Печорского и Палкинского муниципальных округов с 13 по 15 июня пройдут Всероссийские соревнования на призы победителя Велогонки Мира Юрия Захарова - Кубок Псковской области и Первенство города Пскова.