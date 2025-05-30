Культура

Написать послание в стиле XIII века предложат на фестивале «Довмонт Псковский»

О повседневной жизни и культуре средневекового общества могут рассказать берестяные грамоты — это письма и записи на коре берёзы. Найдено уже более 1100 берестяных грамот в Великом Новгороде и ещё более 100 в других городах России, Украины и Белоруссии. В Пскове таких находок совсем немного – всего 8 на сегодняшний день.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В основном берестяные грамоты — это частные письма. Они посвящены самым разнообразным делам повседневной жизни людей — хозяйственным, семейным, денежным, торговым и прочим. Грамоты знакомят с жизнью средневекового человека, события которой редко попадали на страницы летописей, официальных документов и церковных книг. Благодаря тому, что грамоты на бересте писали не чернилами, а процарапывали специальной заостренной палочкой (костяной, деревянной, металлической), текст сохранился, хотя и фрагментарно. К сожалению, большинство находок имеют значительные утраты, сохраняются иногда только фрагменты текста, обрывки.

Наиболее близкими ко времени княжения Довмонта в Пскове являются две берестяные грамоты, обнаруженные в 1988 году на ул. Ленина, в границах стены 1309 года.

Текст грамот представляет деловую переписку, связанную с торговыми операциями.

Грамота № 6

ѿ кюрика и ѿ герасима к аноѳимоу про белоу оже ѥсте не стороговале то прислите со проста занода оу насо коуплѧ есте беле а про себе оже боудьше порожне то боуди к намо а намо ксиноѳоноте измакле а про сеи человеко мꙑ ѥго не знаѥмо а во томо божеꙗ волѧ и твоꙗ

Перевод: «От Кюрика и от Герасима к Онфиму. О беличьих шкурках: если (или: что) вы еще не сторговали ({т. е.} не запродали), то пришлите [сюда] немедленно, потому что у нас [здесь] есть спрос на беличьи шкурки. А о тебе: если будешь свободен, то приезжай ({букв.:} будь) к нам — Ксинофонт нам напортил (нанес ущерб, расстроил дела). А об этом человеке ({т. е.} Ксинофонте): мы его не знаем; а в том воля Божья и твоя».

В грамоте №6 (1260-1280 -е гг.) речь идет о продаже беличьих шкурок, на которые был большой спрос со стороны европейских купцов. Торговля Новгорода и Пскова пушниной с Западной Европой в XIII веке известна по многим источникам, но в берестяных грамотах этот аспект торговли встречается впервые. Несмотря на то, что вторая половина XIII века, когда была написана эта грамота, время постоянных военных конфликтов, торговые связи не прерываются.

Грамота № 7

пклоно ѿ степана к вацюте что еси взѧле сукна того положено на б҃ь и на тобе вложи его в лодию на борзе а твори своим[ꙑ] сукномо а цто будете наима мꙑ с[е] ведаемо цто

Перевод: «Поклон от Степана Вацюте. Сколько ты взял того сукна, [в этом] я полагаюсь на Бога и на тебя. Срочно погрузи его на ладью, при этом объяви своим сукном. А сколько будет платы [за провоз], мы разочтемся [в том], сколько [будет]».

Это послание содержит упоминание о таком товаре как сукно. Сукно в Новгородско-псковские земли поступало из Англии, Фландрии, Германии. Этот товар занимал важное место в русско-ганзейской торговле. Интересна описанная в грамоте ситуация: почему-то Вацюта должен был выдать сукно за свое. Исследователи высказали предположение, что Вацюта мог быть «наймитом», т.е. перевозить товар, полученный у европейского торговца по договору с русским покупателем, а за свою услугу он получал определенную плату. Выдать сукно за свое нужно было в том случае, если сделка была незаконной или чтобы избежать уплаты пошлины. Есть версия, что это был контрабандный или похищенный товар - случаи захвата новгородцами и псковичами известны по ганзейским источникам. Степан – автор грамоты - мог быть участником ограбления, а Вацюта – вне подозрений, потому он и должен был выдать товар за свой, вывезти и продать.

Эти уникальные берестяные грамоты хранятся в Псковском музее-заповеднике. Попробовать написать послание в стиле XIII века можно будет на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» уже совсем скоро – 28 июня!

Организаторами фестиваля «Довмонт Псковский» выступят Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Источник: пресс-служба Псковского музея-заповедника