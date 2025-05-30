Принять участие в конкурсе «Город в деталях: живое наследие» предлагают псковичам

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Город в деталях: живое наследие». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, конкурс посвящен поиску и сохранению памятных городских мест, которые формируют облик населенного пункта, хранят воспоминания и поддерживают связь поколений. Участники создают художественно-графическое или видеоэссе о малой достопримечательности, раскрывая ее значение и предлагая образ будущего в рамках развития городской среды.
Конкурс направлен на выявление и популяризацию локальных объектов городской среды, которые, обладая историко-культурной ценностью, формируют индивидуальный облик российских городов, служат важным элементом сохранения исторической памяти местных сообществ и могут быть интегрированы в проекты благоустройства общественных пространств, осуществляемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
К участию приглашаются:
Прием заявок продлится до 1 августа через официальный сайт.
Обучающий методический вебинар для участников состоится 17 июня в 14:00 по московскому времени в формате видеоконференцсвязи. Ссылка для подключения будет размещена в разделе «Новости» на официальном сайте конкурса не менее чем за сутки до мероприятия.
Церемония награждения победителей пройдет в Перми в рамках всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в августе.