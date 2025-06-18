Культура

Археолог Александр Михайлов рассказал о колодце X века в поселении Горожане

Летняя полевая археологическая школа на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе продлится с 15 июля по 15 августа. В эфире радио «ПЛН FM» (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов рассказал об одной из интересных находок, сделанных в поселении, это колодец X века.

Руководитель поделился информацией, что специалисты в течение трех лет изучали один необычный объект.

«Это была огромная яма, выкопанная в конце Х века. Диаметр сверху составлял 4,5 метра, глубина почти четыре метра, а дно значительно сужалось до 2,5 метра. По всей видимости, это был колодец», — вспоминает Александр Михайлов.

Гость студии отметил, что такая находка является первым достоверно зафиксированным колодцем X века в лесной полосе Восточной Европы, который никто до этого не находил. Однако самое интересное ждало учёных внутри сооружения. Оказалось, что сразу после своего появления колодец не служил по прямому назначению. Вместо этого он превратился в своеобразную мусорную яму, куда сбрасывали отходы жизнедеятельности средневековых поселенцев. Именно благодаря этому сохранившиеся слои грязи позволили детально исследовать и восстановить многие утраченные страницы истории.

«Благодаря анализу содержимого этой обширной ямы мы смогли восстановить те страницы истории памятника, которые у нас не получалось воссоздать, когда мы работали с культурным слоем, достаточно сильно поврежденным техникой в ходе запашки и прочим. Это была просто какая-то сумасшедшая, чудесная находка», — заключил археолог.

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Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.