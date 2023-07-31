Более 300 кг железного шлака нашли археологи в Новосокольническом районе

Более 300 кг железного шлака обнаружили в ходе раскопок на территории поселения эпохи викингов у деревни Горожане Новосокольнического района. Об этом директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что данная находка представляет интерес для исследований вне раскопа.
«Я думаю, что из такой не очень красивой вещи тоже сделают определенные выводы», – добавила Марина Кулакова.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.