Псковские археологи в июле приступят к 10 сезону раскопок в поселении Горожане

В этом году псковские археологи продолжают свои исследования на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе. Эта экспедиция является частью проекта «Создатели истории», который направлен на изучение средневекового города и его культурного наследия. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.
«Сезон постепенно разворачивается, и вот ещё одна из уже неотъемлемых за последние 9 лет составляющих полевого сезона псковских археологов – это экспедиция в поселение Горожане в Новосокольническом районе. В этом году у нас 10-й сезон. Мы начали с совсем небольших работ в 2016 году. Это было всего два разведочных шурфа общей площадью 5 квадратных метров. За это время площадь исследований чуть-чуть расширилась, сейчас она составляет около 450, так что вроде как есть, чем похвастаться. Всё раскопать, в общем-то, задачи не стоит. Надо начать с того, что площадь памятника составляет примерно 2,5 гектара. Есть еще, где поработать, исходя из тех цифр, которые я озвучил», - сказал Александр Михайлов.
Гость студии подчеркнул, что первоначально основной задачей было определение хронологии поселения и создание общего представления о жизни его обитателей. Однако с течением времени количество новых находок лишь увеличивает число возникающих вопросов.
По словам Александра Михайлова, археологи определились: «теперь мы знаем, что люди на этом месте жили полторы-две сотни лет, то есть поселение появилось либо на рубеже IX, X, либо же в начале Х века, а прекратило своё существование на второй половине или в конце XI столетия». Несмотря на решение первоначальных задач, впереди предстоит ещё немало открытий.
Летняя полевая археологическая школа продлится с 15 июля по 15 августа. Исследования проводятся на территории деревни Горожане. Организаторами мероприятия выступают Псковская областная археологическая экспедиция и Археологический центр Псковской области. Объектом изучения является открытое торгово-ремесленное поселение эпохи викингов, датируемое X–XI веками.
Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.