Культура

РВИО оказывает значимую поддержку фестивалю «Довмонт Псковский» – Светлана Мельникова

Российское военно-историческое общество оказывает значимую поддержку в проведении фестиваля «Довмонт Псковский», заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Помощь Российского военно-исторического общества в проведении фестиваля "Довмонт Псковский" совершенно гармоничная. РВИО не может пройти мимо такого знакового исторического музейного события. То, что оно является нашим партнером, помогает нам — очень значимо. Уверена, что это предает весомость нашему празднику», - сказала Светлана Мельникова.

28 июня пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».