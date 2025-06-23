Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» сосредоточен исключительно на XIII веке — организаторы

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» сосредоточен исключительно на XIII веке. Об этом начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году заявилось два новых клуба — "Смоленский Полк" и "Рольфхейм", они оба имеют свою историю, традиции и очень красивую реконструкторскую часть — доспехи, оружие, свои гербы. Спасибо Светлане Евгеньевне (Мельниковой, директору Псковского музея-заповедника - ред.) за то, что она позволила нам сконцентрироваться именно на XIII веке. Реконструкторы России - народ избалованный и предпочитают ездить на узконаправленные фестивали», — сказал Роман Коваль.

Он отметил, что 13 лет назад под стены города приезжали реконструкторы и других эпох, но сейчас фестиваль сосредоточился на конкретном столетии. Отбор ведется специальными экспертами по фотографиям, описанию и легендам участников.

28 июня пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».