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Культура

Гусли в тандеме с рок-гитарами зазвучат на празднике «Довмонт Псковский»

24.06.2025 14:35|ПсковКомментариев: 0

Гусли в тандеме с рок-гитарами зазвучат на празднике «Довмонт Псковский». Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Быт средних веков: эпидемии, болезни, войны, но место празднику оставалось. Наш фестиваль относит нас к этой атмосфере. Праздник для всех. Конечно, он невозможен без музыки. Нас ждут выступления прекрасных коллективов, в конце нас ждет группа Тёрн с совершенно необычными сочетаниями: гусли будут иметь электронное подключение, соединяться с рок-гитарами. Это возможность соединить старые традиции с новыми направлениями», — сказала Светлана Мельникова.

28 июня пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.

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Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Довмонт Псковский-2025» История праздника «Довмонт Псковский» началась в 2012 году – организаторы Выступления странствующих артистов ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Гусли в тандеме с рок-гитарами зазвучат на празднике «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» сосредоточен исключительно на XIII веке — организаторы РВИО оказывает значимую поддержку фестивалю «Довмонт Псковский» – Светлана Мельникова Объявлен розыгрыш десяти пригласительных на фестиваль «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» станет темой нового выпуска программы «Беседка» Крепость из сена и школа рыцарства встретят детей на фестивале «Довмонт Псковский» Цикл видеороликов «Приодеться по-средневековому» стартовал в преддверии фестиваля «Довмонт Псковский» Турниры для зрителей пройдут на фестивале «Довмонт Псковский» Гостей фестиваля «Довмонт Псковский» порадуют живой музыкой в стиле фолк-рок Написать послание в стиле XIII века предложат на фестивале «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» подготовил спецплощадки для мужской половины гостей Уникальные мастер-классы для женщин представят на фестивале «Довмонт Псковский-2025» Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский-2025» Князь Довмонт приглашает псковичей на одноименный фестиваль реконструкции в Пскове Научиться средневековым танцам смогут псковичи на фестивале «Довмонт Псковский» Названы действующие лица фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» Соревнования и концерты ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Ремесленные ряды расположат на фестивале «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 28 июня Фокусы средневекового периода покажут на празднике «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» и праздник «Воевода Шуйский» пройдут в 2025 году
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