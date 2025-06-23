Культура

Гусли в тандеме с рок-гитарами зазвучат на празднике «Довмонт Псковский»

Гусли в тандеме с рок-гитарами зазвучат на празднике «Довмонт Псковский». Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Быт средних веков: эпидемии, болезни, войны, но место празднику оставалось. Наш фестиваль относит нас к этой атмосфере. Праздник для всех. Конечно, он невозможен без музыки. Нас ждут выступления прекрасных коллективов, в конце нас ждет группа Тёрн с совершенно необычными сочетаниями: гусли будут иметь электронное подключение, соединяться с рок-гитарами. Это возможность соединить старые традиции с новыми направлениями», — сказала Светлана Мельникова.

28 июня пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».