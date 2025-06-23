Культура

Выступления странствующих артистов ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский»

Выступления странствующих артистов ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Будет и то, чего никогда не было. Например, мы понимаем, что для средневековья были характерны странствующие актеры — мимы, жонглеры, трубадуры. Будут выступления таких странствующих артистов, будут фокусы. Думаю, это будет очень интересно», — сказала Светлана Мельникова.

28 июня пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».