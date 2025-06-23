Культура

История праздника «Довмонт Псковский» началась в 2012 году – организаторы

История праздника «Довмонт Псковский» началась в 2012 году на территории Довмонтова города. Об этом методист духовно-нравственного направления Псковского городского молодежного центра Марина Иванова рассказала в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«История праздника "Довмонт Псковский" началась в 2012 году на территории Довмонтова города. Он проходил в формате ярмарки с мастер-классами и выступлениями. Мероприятие понравилось горожанам, год от года оно становилось все более зрелищным. Для участия привлекались всевозможные реконструкторские клубы. У мероприятия появились свои традиции. Программа мероприятия с каждым годом становится все более насыщенной и разнообразной», — рассказала Марина Иванова.

Она отметила, что одной и самых важных традиций стало открытие фестиваля, в рамках которого один из реконструкторов выезжает на коне и изображает князя Довмонта.

28 июня пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».