Культура

Гастрономические партнеры накормят гостей фестиваля «Довмонт Псковский»

Кафе «Наше место», «В гостях у Потапыча» и «Каверин», фуд-трак KarAVan и пивоварня купца Лапина предложат еду и напитки гостям фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который пройдет в эту субботу, 28 июня, на территории Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Никто не уйдет голодным. Ждем вас на фестивале!» - пригласили гостей на фестиваль.

Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».