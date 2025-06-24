Культура

Александр Борисов: На фестивале «Довмонт Псковский» можно погрузиться в атмосферу средневековья

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы Александр Борисов призвал псковичей посетить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

«Дорогие псковичи и гости города! В эту субботу, 28 июня, ровно в полдень в стенах Псковского крома откроется фестиваль исторической реконструкции "Довмонт Псковский". Организаторы фестиваля - Псковский музей-заповедник и региональное отделение Российского военно-исторического общества - помогут вам на один день погрузиться в атмосферу средневековья. На площадках "Довмонта Псковского" вы сможете: освоить ремесла, послушать музыку средневековья, поболеть за воинов, которые будут биться за хрустальный меч, и даже сами поучаствовать в схватках. Я приглашаю псковичей и гостей города принять участие в фестивале. Приходите - будет интересно!» - сказал Александр Борисов.

Завтра, 28 июня, пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».