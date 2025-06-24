Александр Борисов: На фестивале «Довмонт Псковский» можно погрузиться в атмосферу средневековья

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы Александр Борисов призвал псковичей посетить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский».
Завтра, 28 июня, пройдет самое масштабное и зрелищное событие музейного лета – фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в самом сердце древнего Пскова, в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».