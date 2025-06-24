Культура

Сувениры разработали специально для фестиваля «Довмонт Псковский». ФОТО

Псковский музей-заповедник представляет сувенирную серию, разработанную специально для фестиваля «Довмонт Псковский».

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Ищите нашу сувенирную лавку на фестивале и берите шоппер, брелок, значок, стикеры или открытки с символикой "Довмонта Псковского". Ждем вас завтра в Псковском кремле», - рассказали в музее.

Действия праздника развернутся с 12:00 до 21:00 в Псковском кремле. Организаторы подготовили для жителей и гостей города разнообразную и насыщенную программу.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».