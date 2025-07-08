Культура

Разрешился спор вокруг водонапорной башни в Печорах

Судебное делопроизводство в отношении владельцев объекта культурного наследия - водонапорной башни в Печорах - прекращено. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве по охране объектов культурного наследия Псковской области, истец отказался от иска, отказ принят судом.

Фото: официальный канал Псковской области / Telegram

«За урегулированием спора делопроизводство было прекращено», - прокомментировали в министерстве.

Причины отказа от иска в министерстве пока не прокомментировали.

Напомним, объект культурного наследия «Памятник архитектуры: Башня водонапорная», расположенный на Октябрьской площади в Печорах, хотели вернуть от частного владельца в муниципальную собственность.

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Ранее башню уже изъяли из незаконного владения в Печорском муниципальном округе. Башню передали муниципальную собственность, а земельный участок – в государственную собственность. Решение обжаловали в судах.

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С 31 января 2012 года по 16 сентября 2021 года собственником башни являлось ООО «Изборск парк». После башня перешла во владение физического лица.