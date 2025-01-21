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Реплика Константина Калиниченко: Печорская водонапорная башня

В Пскове и Печорах в эти дни активно обсуждают Печорскую водонапорную башню. «А что случилось», — хочется задать риторический вопрос. А идет сложный процесс возвращения башни от частного владельца в муниципальную собственность. Естественно, разгорелись жаркие дебаты. Одни требуют изымать быстрее, потому что памятник разрушается, а владелец бездействует. Другие требуют оставить все, как было, их не волнует общее состояние исторического памятника, зато вполне устраивает наличие в нем пельменной.

Совершенно архетипичная история. В ней, как море в капле воды отражается вся постсоветская практика обращения с объектами историко-культурного наследия. Государство не было готово и не хотело работать с памятниками. А т. н. инвестор часто заинтересован не в сохранности памятника, а в извлечении прибыли с минимумом издержек.

Башня стоит в самом центре Печор, на центральной площади, аккурат на пересечении туристических троп и пути к монастырю. Это реально памятник как по возрасту, так и по смыслу.

За пару лет Октябрьскую площадь в Печорах и окрестности капитально отреставрировали и привели в весьма приличный вид. Видна общая концепция реставрации и единый подход к архитектурному решению. Площадь, откровенно говоря, раньше была большой парковкой, а теперь это — современное и значимое общественное пространство. Вот только башня в ее нынешнем состоянии, по меткому замечанию местной жительницы, напоминает «гнилой зуб в обрамлении виниров». С этим надо что-то делать.

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Давайте тут сразу расставим точки над i, чтобы не возникло ощущения, будто этот текст написан в интересах какого-то интересанта или инвестора, которому следует поскорее отдать башню в безраздельное пользование. Речь исключительно о техническом состоянии памятника и соблюдении действующего законодательства, даже если оно, мягко говоря, несовершенно. Разбираем ситуацию, что называется, на пальцах.

Государственный собственник, в данном случае муниципалитет, не стал использовать башню своими силами. Вместо того, чтобы открыть там, например, туристический центр, занялись поиском инвестора, который вложится в памятник, отреставрирует и введет в какой-то экономический оборот — кафе откроет или вроде того. Это все прекрасно, но есть нюанс.

Инвестор нашелся — ООО «Изборск-Парк», которому в 2012 году радостно продали объект. На первом этаже оперативно возник общепит, дело, казалось бы, пошло. Вот только новый владелец, как многие опасались, ограничился извлечением прибыли, окучивая вечно голодных туристов, коих в Печорах немало. А на башню, как историко-архитектурный объект, объективно говоря, забил. Чтобы это понять, достаточно внешнего визуального осмотра. Перечислю лишь то, что видно невооруженным глазом.

1. По периметру первого этажа установлены самые обычные белые стеклопакеты. Говорят, такими они были и до 2012 года. Но, если ты собственник исторического здания, неужели за 12 лет было не поменять на что-то, соответствующее облику башни?

2. Все окна, выше первого этажа годами закрыты пленкой. Не знаю, почему. Думаю, что владельцу достаточно помещений нижнего этажа, где он разместил кафе, а на саму башню плевать. Место интересует владельца для извлечения прибыли, а памятник там или полиэтиленовый шатер — не имеет значения.

3. В ряде мест из стен торчат трубы вполне современного, а не исторического вида. Я не специалист, но подозреваю, что это какая-то наспех сделанная вентиляция или водоотвод. Так обращаться с обычным-то зданием нельзя, а в случае с историческим памятником это какое-то архитектурное живодерство.

4. По верху башни отчетливо видна плесень. Грибок для здания, возможно, худшее из зол. Окна можно поменять, а вот борьба с грибком часто бывает тщетной — очень живучи споры этих микроорганизмов.

5. О том, каково состояние башни внутри, думаю, легко догадаться.





Прошу правильно понять — я здесь не занимаюсь вкусовщиной. Белые стеклопакеты, асбестовые и чугунные трубы, полиэтилен вместо окон не должны быть в историческом краснокирпичном здании не потому, что мне так не нравится, а потому, что таков закон об охране объектов историко-культурного наследия. Он определяет охранные обязательства, налагаемые на владельца, и то, как может и должен выглядеть объект.

Соответственно, если владелец не соблюдает требования, другими словами, нарушает взятые на себя обязательство по договору, значит, договор нужно разрывать, а объект возвращать в муниципальную собственность.

Сейчас дело об изъятии башни у владельца находится в суде — формально это основание сидеть и ждать вердикта. Но мне кажется, здесь должна быть более активная позиция государства в лице муниципальной власти и областного комитета по охране объектов культурного наследия. В подобных случаях органам власти следует действовать быстро и решительно и в рамках закона. Трудно понять, что мешало действовать раньше — судя по хронологии, около 10 лет владелец нарушал охранные обязательства, ухудшал состояние памятника, но чиновники сидели сложа руки. Ну, хорошо, что дело как-то сдвинулось с мертвой точки.

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И хороший вопрос — что дальше? Вернуть объект в муниципальную собственность — дело не такое уж хитрое. Но ведь не затем, чтобы здание дальше зарастало грибами по периметру, а в оконных проемах продолжали шелестеть на ветру ошметки полиэтилена. Неплохо бы уже сейчас подумать, как оптимально использовать старую печорскую водонапорную башню. Многие говорят, из нее выйдет отличная смотровая площадка — с крыши в ясную погоду даже Талабские острова видны. Хороший вариант, мне кажется. Тем более, был ведь готовый проект — это не значит, что его нужно принять за аксиому, но, как вариант, бесспорно, стоило бы рассмотреть.

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А вообще эта башня, как уже было сказано, расположена в самом центре Печор. Думаю, было бы правильно спросить жителей города, как они видят ее дальнейшую судьбу, хотят они там современную смотровую площадку, пиццерию-пельменную или что-то еще.

Константин Калиниченко