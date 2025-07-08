Культура

Состоялся второй кастинг восьмого сезона псковского проекта «Битва талантов»

В Пскове состоялся второй кастинг восьмого сезона проекта «Битва талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Татьяна Савраева

В этот раз на сцену вышли разножанровые участники, среди которых были как традиционные танцевальные и вокальные номера, так и спортивные выступления на акробатическом кольце, мини-батутах и спортивном пилоне. Всего в кастинге приняли участие около 50 человек, самым младшим недавно исполнилось 5 лет.

В качестве жюри в этот раз выступали: победитель седьмого сезона – певица Милана Егорова, хореограф и танцовщица – Виктория Рипчинская, амбассадор проекта «Мисс и Миссис Псков» - Светлана Шумейко.

Итоговые списки тех, кто выйдет в финал, будут опубликованы по прошествии всех кастингов проекта.

Напомним, что финал «Битвы талантов» пройдет в рамках празднования Дня города Пскова 27 июля в Зеленом театре.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.