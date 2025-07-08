Культура

Предпоказ фильма про великолукского Сусанина состоится в декабре

Съемки про «великолукского Сусанина» Матвея Кузьмина завершились в деревне Бусулаево Невельского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Cъёмки художественного фильма "Семь вёрст до рассвета" завершились в кинодеревне Бусулаево. Вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым посетил площадку и пообщался со съёмочной группой. Режиссёр, продюсер и артисты поделились впечатлениями о работе в нашем регионе», - сообщил губернатор.

Он отметил, что в костюме и гриме делегацию встретил заслуженный артист России Федор Добронравов – исполнитель главной роли Матвея Кузьмина, повторившего в годы Великой Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина.

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В декабре планируется провести предпоказ фильма.

«Будем и дальше поддерживать кинопроекты и реализацию замечательных творческих идей на территории нашего региона», - заключил Михаил Ведерников.

О великолукском крестьянине Матвее Кузьмине, повторившем во время Великой Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина, старейшем за всю историю Герое Советского Союза, ПЛН ТВ сняло выпуск проекта «Истфакт».