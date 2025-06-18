В Псковской области стартовал финальный блок съемок фильма «Семь вёрст до рассвета»

В деревне Бусулаево Невельского района стартовал финальный летний блок съемок фильма «Семь вёрст до рассвета», посвящённого подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.
Фотографии: комитет по культуре Псковской области
Известные российские актеры, в числе которых Федор и Виктор Добронравовы, Мария Шукшина и Наталья Суркова, 20 июня оказались на съемочной площадке в деревне, пышущей жизнью и яркими красками, наполненной детским смехом, песенным фольклором и счастливыми людьми... 1941 года — за два дня до начала Великой Отечественной войны, рассказали в комитете.
На съемочной площадке уделено огромное внимание историческим деталям: декорации, грим и костюмы, реквизит, игровой транспорт, а самое главное — правильное настроение и атмосфера для всех участников съемок, от исполнителей главных ролей до артистов массовых сцен. Выход картины в кинопрокат планируется в декабре 2025 года. Псковский зритель увидит историческую ленту о героическом земляке одним из первых.
Ранее сообщалось, что реконструкторы из Великолукского района приняли участие в съемках фильма «Семь верст до рассвета».