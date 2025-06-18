Культура

В Псковской области стартовал финальный блок съемок фильма «Семь вёрст до рассвета»

В деревне Бусулаево Невельского района стартовал финальный летний блок съемок фильма «Семь вёрст до рассвета», посвящённого подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Фотографии: комитет по культуре Псковской области

Известные российские актеры, в числе которых Федор и Виктор Добронравовы, Мария Шукшина и Наталья Суркова, 20 июня оказались на съемочной площадке в деревне, пышущей жизнью и яркими красками, наполненной детским смехом, песенным фольклором и счастливыми людьми... 1941 года — за два дня до начала Великой Отечественной войны, рассказали в комитете.

На съемочной площадке уделено огромное внимание историческим деталям: декорации, грим и костюмы, реквизит, игровой транспорт, а самое главное — правильное настроение и атмосфера для всех участников съемок, от исполнителей главных ролей до артистов массовых сцен. Выход картины в кинопрокат планируется в декабре 2025 года. Псковский зритель увидит историческую ленту о героическом земляке одним из первых.

Напомним, что 14 февраля 1942 года Матвей Кузьмин в районе Малкинских высот в нескольких километрах от Великих Лук повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду пулемётчиков 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады. В ходе боя часть фашистов была убита, другие взяты в плен. Матвей Кузьмин погиб. 9 мая 1965 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Ранее сообщалось, что реконструкторы из Великолукского района приняли участие в съемках фильма «Семь верст до рассвета».