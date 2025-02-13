Общество

Звезда сериала «Сваты» принял участие в памятном митинге в Великолукском районе

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов 14 февраля принял участие в памятном митинге на Малкинской высоте, месте подвига Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, сообщается на личной странице депутата Великолукской городской Думы, руководителя местного отделения РВИО, сопредседателя Великолукского городского краеведческого общества Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«В митинге на Малкинской высоте, месте подвига Героя Матвея Кузьмина, принял участие народный артист России Фёдор Добронравов, который снимается в фильме "Семь вёрст до рассвета", посвященного этому подвигу», – написал Дмитрий Белюков.

Выход фильма запланирован на 2025 год.

Режиссёр проекта – Александр Андреев, оператор – Елена Метла.

Роли в картине исполняют: Фёдор Добронравов, Екатерина Чаннова, Олег Гаас, Артём Быстров, Наталья Суркова и другие.



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83 года назад, 14 февраля 1942 года, 83-летний Матвей Кузьмин повторил подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина.

Матвей Кузьмин (1858-1942) родился в деревне Куракино Лычёвского сельсовета Великолукского района. В годы Великой Отечественной войны проживал в родной деревне. Когда отряд немцев вошел в деревню, а офицер потребовал, чтобы Матвей Кузьмин показал дорогу в тыл наших войск, то Матвей Кузьмин послал сына предупредить нашу часть о движении фашистов, а сам повел немцем кружным путем. 14 февраля 1942 года он вывел фашистский отряд к деревне Малкино прямо под пулеметы советских воинов. Отряд был уничтожен. Матвей Кузмьмин, повторивший подвиг Ивана Сусанина, пал от рук гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 мая 1965 года (посмертно).Сегодня на Малкинской высоте, месте подвига Героя, состоялся памятный митинг и возложение цветов.

От имени руководства города Великие Луки и Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков поблагодарил всех за сохранение исторической памяти, напомнил, что подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны был повторен более 50 раз, в том числе, двумя великолучанами: 83-летним Матвеем Кузьминым и 18-летней Анастасией Дроздовой.

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Добавим, Федор Добронравов дебютировал в 1993 году в социальной драме «Русский регтайм» режиссера Сергея Урсуляка. Позже был приглашен режиссером Светланой Дружининой в исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов» (2000-2008). Он играл небольшие роли в таких фильмах и сериалах, как «Долгое прощание» (2004), «На Верхней Масловке» (2004), «Время собирать камни» (2005), «Девять неизвестных» (2005), «Золотой теленок» (2006), «Кадетство» (2006), «Ликвидация» (2007), «Братья Карамазовы» (2008), «Марево» (2008), «Исаев» (2009), «Братья по обмену» (2013-2014).

Наибольшую известность и любовь широкой публики актер получил после съемок в сериале «Сваты» (2008-2013), в котором сыграл роль Ивана Будько.

Среди заметных работ последних лет – роль фотокора Михаила Жбанкова в фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» (2015), главные роли в детективе «Деньги» (2016), драме «Искушение» (2016), комедии «Девушка с косой» (2017), мелодраме «От печали до радости» (2020) и др. Всего на его счету – свыше 120 киноработ.