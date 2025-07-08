В Пскове отреставрировали храм Климента папы Римского

Проект ремонтно-реставрационных работ псковского храма Климента папы Римского выполнен, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО « Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».
Фотографии: ООО «Реставрационно-строительные мастерские Псковской Епрахии»
В настоящее время проект находится на согласовании в Министерстве культуры РФ. Проектные работы выполнены
проектной организацией ООО «Реставрационно-строительные мастерские Псковской Епрахии». Главный архитектор Анна Перепеч.
Церковь во имя Климента папы Римского и Петра Александрийского - бывшая монастырская. Монастырь на левом берегу реки Великой, рядом с Мирожским монастырем, существовал уже в XIV веке. Не позднее XVI века главный престол монастырского храма был освещен во имя двух священномучеников: Климента, Папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.
Имеются сведения о том, что в 1615 году монастырь был разорен шведами, но вскоре возобновлен, в начале XVIII века снова упразднен, а церковь приписана к архиерейскому дому.