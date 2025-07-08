Культура

В Пскове отреставрировали храм Климента папы Римского

Проект ремонтно-реставрационных работ псковского храма Климента папы Римского выполнен, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО « Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фотографии: ООО «Реставрационно-строительные мастерские Псковской Епрахии»

В настоящее время проект находится на согласовании в Министерстве культуры РФ. Проектные работы выполнены

проектной организацией ООО «Реставрационно-строительные мастерские Псковской Епрахии». Главный архитектор Анна Перепеч.



Церковь во имя Климента папы Римского и Петра Александрийского - бывшая монастырская. Монастырь на левом берегу реки Великой, рядом с Мирожским монастырем, существовал уже в XIV веке. Не позднее XVI века главный престол монастырского храма был освещен во имя двух священномучеников: Климента, Папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.



Имеются сведения о том, что в 1615 году монастырь был разорен шведами, но вскоре возобновлен, в начале XVIII века снова упразднен, а церковь приписана к архиерейскому дому.



В ходе реставрации проектом предполагается выравнивание положения креста и малой главки, замена сгнивших элементов деревянных конструкций главы.



В настоящее время, стойка, в которую закреплен крест центральной главы церкви Климента, частично разрушена, так как поражена гнилью. Также, тарлепы креста в настоящий момент - оборваны. Совокупность ветровой нагрузки, а также негативные последствия вышеперечисленных деффектов конструкций и элементов главки церкви, вызвали крен креста.