Культура

Поразмыслить об истории взаимоотношений Пушкина с его царственным тёзкой Александром I приглашает «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» анонсирует арт-экскурсию «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», которую подготовил и проведёт в предстоящие выходные, 26 и 27 июля, актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов. В основу сценария для этой программы-прогулки легли размышления Пушкина о власти, о государстве, в том числе взятые из его писем, а ещё — сцены из трагедии «Борис Годунов», созданной здесь, в михайловской ссылке, другие сочинения опального поэта и воспоминания современников о нём, уточнили в музее.

Александр — поэт и Александр — император на иллюстрациях братьев Трауготов к «Медному всаднику» (1996). Из фондов «Михайловского».

«Речь на поэтической прогулке пойдёт о самых разных «материях», которые самым удивительным образом сплелись в истории взаимоотношений Пушкина с его царственным тёзкой, Александром I, — рассказали в Пушкинском заповеднике —Тут и «южная» любовная интрига, ставшая «неофициальной» причиной изгнания поэта в захолустное северное Михайловское, и вольнолюбивые стихи, «не глянувшиеся» начальству, и загадочный аневризм, и воображаемый разговор стихотворца с императором…».

Пройдёт арт-экскурсия по парку усадьбы «Михайловское». Расписание сеансов, возрастные рекомендации для участников экскурсии и другую важную для гостей музея информации можно найти на официальном сайте музея, в «Календаре событий» под сегодняшней датой.

В Пушкинском Заповеднике отметили, что очень ценят возможность сотрудничать с замечательным актёром и своим верным союзником в работе по сохранению и приумножению памяти о поэте, популяризации творчества Пушкина. Михаил Драгунов уже подготовил и представил в Святогорье более двадцати программ, основанных на стихах и письмах поэта, воспоминаниях его современников, на прозаических сочинениях легендарного музейщика, первого послевоенного директора Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко, на других материалах. Так, посетители музея уже могли побывать на арт-экскурсиях «Онегин жил анахоретом…» (о жизни поэта здесь, в псковской «северной» ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его) и «Я помню чудное мгновенье…» к 200-летию одного из самых известных пушкинских шедевров. Михаил Драгунов знакомил гостей заповедника с программами, подготовленными к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Александр Сергеевич, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина, многими другими.

«Арт-экскурсионный портфель» Михаила Драгунова очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками, — особо отметили в «Михайловском». — К тому же актёр великолепно владеет аудиторией. Прогулки с ним пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья, и многие гости оставляют благожелательные отзывы о них, например, в социальных сетях, и признаются, что, побывав на одной из программ, решили посетить и вторую, и третью».