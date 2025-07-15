Культура

На арт-экскурсию в день 200-летия стихотворения «Я помню чудное мгновенье» приглашает Пушкинский Заповедник

200 лет со дня создания одного из самых известных пушкинских шедевров — стихотворения «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)» исполняется сегодня, 19 июля. По такому случаю Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов приглашают всех на арт-экскурсию, посвящённую встрече поэта и адресата этой знаменитой лирической миниатюры, «русской Киприды» — Анны Керн.

Екатерина Воронина. Анна Керн с веточкой гелиотропа (2022)

Из фондов Пушкинского Заповедника

Летом 1825 года Анна Керн гостила в соседнем с пушкинским Михайловским Тригорском, где часто бывал поэт, посещала она и усадьбу Пушкиных. «Анна Петровна, по признанию современников, была женщиной поразительной красоты, способной в умном разговоре прельщать собеседников томным взглядом и особым тоном в голосе, полным обаяния и женственности. Что и говорить, она продолжает влюблять в себя и сейчас, два века спустя, — рассказывает о поэтическом романе, развернувшемся два века назад, научный сотрудник мемориальной усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. — Александр Пушкин, как и другие кавалеры, попал под очарование красавицы и разными уловками в духе героя своего романа, Онегина, специалиста в «науке страсти нежной», настойчиво добивался её внимания».

Участники сегодняшней арт-экскурсии по парку усадьбы «Михайловское», где даже одну из аллей называют именем Анны Петровны, смогут подробно узнать об истории отношений Александра Пушкина и Анны Керн, о стихотворении-юбиляре и других стихах, посвящённых этой женщине, о любовных переживаниях поэта в святогорском родовом имении, о друзьях, с которыми он общался во время своей северной ссылки. В музее уточнили, что автор и исполнитель этой программы Михаил Драгунов повторит её для желающих и завтра, 20 июля. Расписание сеансов, возрастные рекомендации для участников экскурсии и другую важную для гостей музея информации можно найти на официальном сайте «Михайловского», в «Календаре событий» под сегодняшней датой.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что поэтическая прогулка «Я помню чудное мгновенье» с Михаилом Драгуновым вошла в программу июльской «Музейной недели», которая также стартует в Пушкинском Заповеднике сегодня, 19 июля.