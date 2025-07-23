Культура

Квест «Ключи от города» пройдет в Псковском кремле 26 июля

Квест «Ключи от города» пройдет в Кремле завтра, 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Квест перенесет гостей в атмосферу конца XVII века. Участники события будут стрелять из лука, измерять крепостные стены аршинами, разгадывать элементы костюма воинов и помогать стрельцу в поисках фальшивой монеты.

«Кульминацией квеста станет штурм земляного вала, где участникам предстоит добраться до вершины, чтобы заполучить заветный ключ», - рассказали в музее.

Квест стартует в 18.00. Участники СВО и члены их семей смогут посетить его бесплатно.

Дополнительная информация по телефону: +7 (8112) 33-10-65.