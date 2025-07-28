Культура

Наталья Федорова: Благоустройство у Адворицкого ДК — это заслуга ТОС

Благоустройство около Адворицкого дома культуры осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время контрольного выезда по Псковскому району 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2024 году территория у Адворицкого ДК была благоустроена силами ТОС «Адворицы» (подготовлена площадка, установлены скамейки) в рамках проекта «Территория добра», который стал победителем областного конкурса проектов ТОС.

«Благоустройство - это заслуга ТОС», - отметила глава Псковского района Наталья Федорова.

В 2025 году ТОС «Адворицы» стал победителем муниципального конкурса проектов ТОС, в рамках которого до 31 августа на благоустроенной площадке возле Адворицкого ДК будет установлена уличная сцена, антипарковочные ограждения, планировка и озеленение территории около сцены.

«В этом году у нас уже два гранта. Мы благоустроили остановки и будет установлена уличная сцена», - поделилась заведующая Адворицким домом культуры Анна Малявко.

В Доме культуры организованы шесть кружков, в том числе вокальный и театральный.

«Хорошее функциональное помещение получилось», - отметила Наталья Федорова.

В 2024 году при поддержке Минкультуры России и правительства Псковской области в рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт Адворицкого ДК выделено 8,12 млн рублей.

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В рамках государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия» на сумму 0,86 млн рублей приобретены кресла и пуфы, световое и звуковое оборудование.

В план капитального ремонта были включены работы, на которые были затрачены дополнительные средства из муниципального бюджета, всего порядка 3,02 млн рублей: по устройству санузла – 1,3 млн рублей; по реализации дизайнерских решений – 0,70 млн рублей, на благоустройство, приобретение мебели, элементов информирования и декора также были выделены средства муниципального бюджета.