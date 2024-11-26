Культура

Наталья Федорова о ремонте учреждений культуры в Псковском районе

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала глава Псковского района Наталья Федорова. Она рассказала, как в районе продвигается ремонт и благоустройство территорий учреждений образования и культуры.

- В этом году удалось заняться и благоустройством вокруг образовательных учреждений. Назрел этот вопрос?

- Вопрос назрел очень давно, потому что здания у нас практически всех образовательных учреждений возрастные, кроме новых наших детских садов. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что и внутри требуются ремонты. Территория снаружи уже была у некоторых зданий просто в критическом состоянии. Например, детский сад «Улыбка»: старое здание, которое мы сохранили, потому что посещаемость этого детского сада у нас очень хорошая, он востребован. И старое здание тоже полностью заполнено группами. Когда ремонтировали кровлю, понятно, что приезжаешь и смотришь вокруг на объекты. Мы давно проговаривали эту тему, но в этом году масштабно решили: раз кровля, то и, соответственно, ступеньки, и подход к зданию должен быть нормальным, современным. Асфальтовое покрытие должно быть ровным, поэтому проводим спил аварийных деревьев. Мы прямо отдельно в программе по образованию выделили это направление «Благоустройство территории». И поэтому я очень рада, что в этом году нам удалось один детский сад привести в порядок и здание одной школы - это Серёдкинская школа, то есть вокруг мы наконец-то территорию тоже сделали очень комфортной, красивой и современной. Понятно, что от этой темы мы уходить не будем, и на следующий год есть планы.

- Нельзя не заметить значительного числа ремонтов, которые проводятся в учреждениях культуры. Практически еженедельно ремонтируют то или иное здание, учреждение в том или ином населенном пункте. При этом источники финансирования самые разные, от национального проекта до внебюджетных средств и помощи социальных партнеров. Кроме того, в процесс ремонта домов культуры вовлечены и ТОСы. Расскажите об этом.

- Комплексный подход – это наша тема. Мне она очень нравится, актуальная, она дает очень хороший эффект. Программа ремонтных работ по учреждениям культуры на сегодняшний день завершается, она была очень масштабная в этом году. В культуре в этом году сумма очень красивая, интересная была выделена - 32 миллиона. Из них есть и федеральные средства, которые в рамках нацпроекта по культуре на ремонт Адворицкого дома культуры затрачены. Есть региональные средства, 825 тысяч рублей. Но остальные — это всё районный бюджет. Много, но эффективно. Программа вот сейчас реализована. И Адворицкий дом культуры мы открыли 4 ноября, в день его юбилея и исторического открытия. Он успешно функционирует. Здесь не только национальный проект и само здание, которое преобразовано в современное, светлое, интересное, наполненное современным оборудованием с хорошими возможностями для развития всех направлений деятельности, но это еще и благоустройство самой территории, где администрация уже Псковского района приложила своей идеи и реализацию их. И, конечно же, хотелось бы отметить ТОС. Жители очень активны. Еще в прошлом году, когда обсуждалось только начало ремонтных работ, уже продумывалось создание территории для проведения уличных праздников, потому что в летний период очень активно работает Дом культуры, элементы все продумывались: и благоустройство сада, и создание уличной сцены, волейбольной площадки. Часть из них уже реализована на хорошем уровне, часть еще и в следующем году будет дальше доделываться.

Что касается остальных домов культуры, хотелось бы отметить, что у нас одинаковое ко всем особое внимание. Поскольку, конечно, мы понимаем, насколько важно здесь и сейчас создать хорошие условия. Если мы говорим про крупные дома культуры, то понятно, что больше работаем над ремонтом помещений и именно оборудованием. Потому что современное восприятие различных мероприятий - совершенно другое. Поэтому работаем над Писковичским домом культуры. Населенный пункт очень большой, очень много занимается различного возраста людей в различных объединениях, и прекрасные мероприятия проходят. И очень хотелось, чтобы, действительно, и помещения соответствовали, поэтому планово ведем ремонт, где не крупный нацпроект сразу, а именно мы ежегодно, планово ведем ремонтную работу, чтобы довести вот вообще до ума. Ну и оборудование. Да, современное оборудование очень дает хороший эффект.

Ершовский дом культуры хочу отметить, что три года, а если взять больше, то пять лет мы над ним работаем, и в следующем году предстоит работать, но результат очень хороший, он радует. Поэтому тоже в этом году сделаны ремонты в тех помещениях, где уже не знаю с каких времен не было. И наполняем оборудованием.

- А коллективам помогаете ?

- Коллективам помогаем, преображаем их, одеваем буквально. Костюмы - это очень важно. И я всегда очень радуюсь, слежу за динамикой творчества коллективов. На Новый год нас порадует Родинский дом культуры, где сейчас ставится совместно с колледжем спектакль «Щелкунчик».

При этом мы не забываем маленькие наши, отдаленные структурные подразделения, библиотечные. Очень рада за деревню Лопатово, потому что люди не верили, что нам это удастся сделать. Но опять же, с помощью ТОСа и, конечно, приложения наших сил мы отремонтировали зал в Лопатово. И вот на Новый год будет открытие. Поэтому у людей теперь будет возможность в хорошем, красивом помещении проводить праздничные мероприятия, встречаться. Мечты сбываются.

Беседовала Любовь Кузнецова