Культура

Турнир по метанию сулиц пройдет на псковском празднике «Воевода Шуйский»

Опубликована программа турниров исторического праздника «Воевода Шуйский», который пройдет 23 августа в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Событие стартует в 12.00 по адресу: Покровский угол (ул. Свердлова, 3). Гости праздника смогут принять участие в соревновании по метанию сулиц, турнире хитрости и чести и турнире по настольным играм, которые были популярны в XVI –XVII веках. Победители получат памятные призы от организаторов мероприятия.

«Найти достойного противника и посостязаться с ним в силе, ловкости и смекалке можно будет на празднике «Воевода Шуйский». Хотите проверить себя на прочность и почувствовать дух ушедшей эпохи? Тогда отправляйтесь на праздник «Воевода Шуйский», где вас ждут захватывающие турниры», – отметили в музее.

Праздник пройдет при поддержке Псковского городского молодежного центра и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Дополнительная информация: +78112331065.