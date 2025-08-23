Культура

Театр огня стал дополнением к заключению исторического праздника «Воевода Шуйский»

Праздник «Воевода Шуйский» прошел при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.

Исторический праздник «Воевода Шуйский» начинается у Покровской башни в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартовал 23 августа в 12:00 на территории у Покровской башни в Пскове.

Выступление артистов началось в 18:00.

Ярким дополнением закрытия праздника «Воевода Шуйский» в Пскове стало фаер-шоу от театра огня «Бор Хейм», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

