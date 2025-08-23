Театр огня стал дополнением к заключению исторического праздника «Воевода Шуйский»

Ярким дополнением закрытия праздника «Воевода Шуйский» в Пскове стало фаер-шоу от театра огня «Бор Хейм», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Выступление артистов началось в 18:00.
Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартовал 23 августа в 12:00 на территории у Покровской башни в Пскове.
Праздник «Воевода Шуйский» прошел при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.