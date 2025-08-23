Культура

Порядка 1000 человек посетили псковский праздник «Воевода Шуйский-2025»

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах, прошел в Пскове 23 августа. Традиционно местом проведения масштабного события стала одна из самых величественных башен псковской крепости – Покровская. В этом году мероприятие посетили порядка 1000 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Для Псковского музея это не просто праздник, а день памяти. Именно поэтому наша программа каждый год начинается с литии у храма Покрова и Рождества от пролома. Для нас важно в этот день вспомнить героев, которые отстояли не только Псков, но и все Отечество, – подчеркнула во время торжественного открытия заместитель генерального директора Псковского музея Эльвира Королева. – Также хочется отметить, что проведение такого события было бы невозможно без наших верных друзей и партнеров».

Вместе с музеем организаторами мероприятия традиционно выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский городской молодежный центр.

Программа исторического праздника была насыщена событиями, гостей ждали разнообразные мастер-классы и интерактивы, бои реконструкторов, турниры и лекции. У Покровского угла был разбит военный лагерь, демонстрирующий быт предков в XVI-XVII веках.

Отметим, что в этом году география участников расширилась, впервые на праздник приехал клуб исторической реконструкции СКИФ из Нижнего Новгорода. Реконструкторы подготовили для зрителей познавательную программу, включающую экскурсию по лагерю защитников Пскова, мастер-классы по владению бердышом и отливке пуль, а также исторический лекторий о русской армии XVII века.

Первый раз на празднике был представлен полк псковских стрельцов, полностью состоящий из сотрудников разных отделов Псковского музея-заповедника. Не обошлось мероприятие и без давних друзей – клуба исторической реконструкции «Терция». Он третий год подряд радует гостей «Воеводы Шуйского» показательными выступлениями и познавательными активностями.

На фестивале все желающие смогли представить себя в роли младших подьячих Псковской приказной избы XVI века и обучиться письму гусиными перьями, почувствовать себя бравым стрельцом и научиться отливать пули, отчеканить монету на «монетном дворе», погрузиться в мир настольных игр XVI-XVII веков. Специально для самых творческих гостей праздника работала площадка, где можно было стать настоящими иллюстраторами XVI века и разукрасить страницу Лицевого летописного свода.

Также работала площадка с творческими мастер-классами, которые провели представители Молодежного совета псковского музея: «Мастерство манерное», «Псковский изразец», мастер-класс по росписи ложки. Традиционно организаторы приготовили увлекательные турниры на любой вкус. Каждый гость смог найти достойного противника и состязаться с ним в силе, ловкости и смекалке.

«Мы вместе с женой приехали из Санкт-Петербурга, гуляли около Покровской башни, увидели афишу и решили посетить этот фестиваль. На празднике я принял участие в турнире по метанию сулиц, посетил экскурсию по шведскому лагерю и мастер-класс по отливке пуль. Мне все очень понравилось, в каждой локации рассказывают исторические факты и особенности временного периода, которому посвящен праздник», – поделился впечатлениями Роман Тепляшин, гость праздника.

Завершился «Воевода Шуйский» ярким огненным шоу от театра огня «Бор Хейм». Также с авторскими композициями, уникальными аранжировками русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора выступила музыкальная группа «Вольный ветер».