Культура

О «пушкинской линии» жизни псковского и витебского губернатора Пещурова расскажет сотрудник «Михайловского»

Учёный секретарь Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Эдуард Узенёв сегодня, 7 августа, принимает участие в работе международного круглого стола «Одна земля — одна история».

Фото: служба информации «Михайловского»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот круглый стол организован Витебской областной библиотекой имени В. И. Ленина, с которой Пушкинский заповедник давно и плодотворно сотрудничает.

В «Михайловском» рассказали, что в работе круглого стола принимают участие музейщики, библиотекари, педагоги, историки и краеведы из Республики Беларусь (Витебск, Должа) и Российской Федерации (Псков, Пушкинские Горы). Эдуард Узенёв выступит перед коллегами с докладом «Алексей Никитич Пещуров (1779—1849). Штрихи к биографии».

«Алексей Пещуров — одна из тех исторических фигур, которая связывает Псков, Пушкиногорье и Витебск, — рассказали в «Михайловском». — В разные годы он был Опочецким уездным предводителем дворянства, Псковским губернским предводителем дворянства, губернатором Витебской губернии, Псковским гражданским губернатором. Ярко прочерчена и «пушкинская линия» в биографии этого чиновника. Алексей Никитич как дядя и опекун лицейского товарища Пушкина Александра Горчакова присутствовал на торжестве в честь первого выпуска Царскосельского лицея. Именно Пещурову был поручен надзор за Пушкиным во время ссылки в Михайловское, и он немало сделал для того, чтобы облегчить поэту пребывание в этой ссылке. В сущности, Пещуров превратил надзор за поэтом в формальность, снял запрет выезжать за пределы Михайловского, разрешив бывать не только во всех городах Псковской губернии, но и посещать соседнюю Новгородскую. Более того, в имение Пещурова Лямоново (сейчас Красногородский район Псковской области) ссылочный невольник Пушкин приезжал на встречу с однокашником. Некий «приступ болезни» Горчакова, на тот час секретаря российского посольства в Лондоне, «заставил» его по пути из-за границы в Петербург «заскочить» в глухую псковскую деревеньку, где в этот день (официально — совершенно случайно) оказался и «ссылочный невольник», да не с пустыми руками, а с написанными к этому времени сценами из «Годунова». А по тем временам дорога из Михайловского в Лямоново через Опочку насчитывала более 80 вёрст…», — прокомментировали эту «случайность» в Пушкинском заповеднике.

Зимой 1837-го именно Пещуров как псковский губернатор отдавал распоряжения о похоронах поэта в Святогорском монастыре, а летом того же года отправил в имение Пушкиных губернского землемера Иванова, чтобы тот составил подробный план и описание Михайловского, — добавили в музее.