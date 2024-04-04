Культура

Подлинный/мнимый Ганнибал и (не)потерянный рисунок псковского землемера Иванова: опубликована новая «Михайловская пушкиниана»

Силами Государственного Пушкинского заповедника в свет вышел новый, 101-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Сергея Фролова «Веранда дома А. С. Пушкина» (1963) из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в новую книгу включены материалы XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко, которые проходили в заповеднике в феврале нынешнего года. По названию этой конференции — «Под сенью дружных муз» — сборник и получил своё название.

Вниманию читателей музей предлагает 22 статьи и заметки. Это тексты докладов и сообщений, которые были озвучены на конференции, а затем доработаны с учётом вопросов и мнений, высказанных участниками чтений в ходе обсуждения услышанного — как на пленарных заседаниях, так и в приватных беседах. Авторы публикаций — исследователи культуры и литературы, сотрудники музеев, библиотек, образовательных учреждений, другие специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Оренбурга, Ленинградской (Гатчина) и Псковской (Великие Луки, Опочка, Псков, Пушкинские Горы) областей, а также Узбекистана и Словакии.

Не удивительно, что в преддверии 225-летия со дня рождения Пушкина значительная часть публикаций так или иначе посвящена юбилеям поэта — как проектам нынешнего года, так и событиям предыдущих лет. Эти публикации, отметили в музее, изобилуют интересными фактами, зачастую не известными не только широкому читателю, но и специалистам. Есть здесь и попытки осмыслить те или иные культурные процессы, будь то развитие фотографии или становление и разрастание движения пушкинских доброхотов.

Особый интерес как для профессионального сообщества, так и для всех, кому интересна история отечественной культуры, представляют рассказы об отдельных музейных экспозициях и даже об отдельных музейных предметах. Так, в новой «Михайловской пушкиниане» можно узнать любопытные подробности об оригинальной экспозиции «Птенцы гнезда Петрова» в подмосковном музее-заповеднике «Большие Вязёмы» (автор публикации — переводчик Всероссийского института научной и технической информации РАН в Москве Пётр Крапошин). Или о продолжении работ по воссозданию интерьера церкви святого великомученика Георгия Победоносца на городище Воронич в Пушкинском заповеднике (автор публикации — Константин Бурченков, ведущий научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское»), об экспозиции «Тиме и село Захино» в краеведческом музее Опочки (Александр Кондратеня, руководитель краеведческого музея Опочецкого районного центра культуры) и так далее.

Икона святого великомученика Георгия, переданная в музей из Святогорского монастыря. XVIII век.

Важно, что в новом сборнике очень сильна региональная, псковская составляющая, особо подчеркнули в «Михайловском», отметив в этом ряду также и публикации о двух великолукских музеях, а ещё — подробные рассказы о спорах вокруг портрета А. П. Ганнибала в Петровском (автор — хранитель музея-усадьбы Любовь Козмина) и о заблуждениях по поводу назначения столового прибора в Тригорском (научный сотрудник Сергей Пинчук).

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Внимательный читатель найдёт в сборнике и новость о том, что летом прошлого года ведущему сотруднику музейных фондов Елене Ступиной в фондах Российской Государственной библиотеки удалось обнаружить рисунок псковского землемера Иванова с видом дома Пушкина в Михайловском и части усадьбы перед ним. По мнению специалиста, этот рисунок, не отмеченный в составе альбома как изображение родового имения Пушкиных, вероятнее всего — тот самый оригинал, с которого сделана знаменитая литография Александрова 1837 года. До недавнего времени он считался утраченным. Эта сообщение с небольшим комментарием содержится в статье Елены Ступиной «Фотографии А. М. и О. А. Дондуковых-Корсаковых из собрания Карповых».

В Пушкинском заповеднике убеждены, что эти и многие другие материалы новой «Михайловской пушкинианы» будут чрезвычайно интересны и полезны самому широкому кругу читателей.

В музее также уточнили что бумажная версия книги объёмом в 17 печатных листов, или в 272 страницы, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется она бесплатно. В электронном виде книга для чтения и свободного скачивания доступна на официальном сайте музея.