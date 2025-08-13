Культура

Пскович выступит в финале шоу «Перепой звезду» на Первом канале 17 августа

Пскович Николай Зайцев выступит в финале шоу «Перепой звезду» на Первом канале сегодня, 17 августа. Об этом сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Фото: Министерство культуры Псковской области

Побороться за попадание в полуфинал пскович вышел с песней «Зачарованная», которую исполнил вместе с известным певцом Александром Панайотовым. Из 64 участников, Николай оказался среди 16 лучших исполнителей.

В полуфинале Николай Зайцев влюбил в себя зрителей всей России исполнением «Беловежской пущи». Она дала возможность ему войти в восьмёрку финалистов.



Сегодня состоится решающее выступление. Эфир финала шоу «Перепой звезду» начался в 19:00.